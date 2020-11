Sisolak advierte sobre nuevas restricciones si residentes no toman medidas precautorias

Nevada - Aunque el coronavirus se está propagando a tasas récord en Nevada, el estado no necesitará endurecer las restricciones si las personas se comprometen con medidas preventivas como usar tapabocas y trabajar desde casa, dijo el martes el gobernador Steve Sisolak.

Por tercera vez en tres semanas, el gobernador se refirió a "tendencias alarmantes" y dijo que Nevada estaba casi en el punto en que serían necesarias medidas más estrictas; pero a diferencia del pasado, cuando ha dudado en comprometerse con los puntos de referencia o los plazos, proporcionó una fecha límite: si Nevada no muestra signos de que se está conteniendo el virus en dos semanas, se verá obligado a endurecer las medidas de prevención del estado.

"Si no tienes que salir, no salgas. Reduce tu tiempo en público a lo que sea necesario y limita todas y cada una de las exposiciones a personas fuera de tu hogar”, dijo Sisolak. "Piensa en cambios como pedir alimentos a domicilio en lugar de ir a la tienda o recoger la cena en la acera de tu restaurante favorito en lugar de sentarse en el interior con otras personas que no son miembros de tu familia".

Sisolak dijo que confiaba en que, si los residentes adoptan una "mentalidad de quédate en casa 2.0", pueden evitar que la infraestructura y la respuesta de salud pública de Nevada lleguen a un punto crítico.

Los funcionarios de salud informaron el martes 1322 nuevos casos de COVID-19 y siete muertes, lo que aumentó los totales estatales a 112,304 casos confirmados y 1,859 muertes desde el inicio de la pandemia.

El gobernador reconoció que sus anteriores súplicas de usar tapabocas, el distanciamiento social y limitar la exposición potencial al virus habían sido ignoradas por grandes franjas de la población y se vieron atrapadas en el partidismo, pero dijo que tiene la esperanza de que los residentes se comprometan con las medidas de prevención, al menos durante dos semanas.

Se dirigió directamente a los manifestantes que se oponían a sus políticas, rogándoles que se comprometieran con las máscaras y se tomaran un descanso de los piquetes frente a su casa y oficina mientras el estado intenta evitar que el virus sobrepoble sus hospitales e infraestructura de atención médica.

Al proporcionar un cronograma concreto, Sisolak dijo que esperaba demostrar su seriedad sobre la posibilidad de revertir las medidas de reapertura.

"No volveré aquí en dos semanas y diré que podemos darte otra oportunidad porque no te voy a dar otra oportunidad", dijo.

Desde agosto, Nevada ha delegado la mayoría de las decisiones de mitigación del coronavirus en los condados, que deben presentar planes a un grupo de trabajo estatal cuando alcanzan ciertos umbrales de riesgo. Sisolak dijo que todavía cree en la estrategia e imploró a los funcionarios locales que "intensifiquen" y coordinen esfuerzos a medida que la situación se agrava en todo el estado.

En Reno, donde la cantidad de casos activos ha aumentado un dramático 65% durante la semana pasada, la alcaldesa Hillary Schieve también advirtió a los residentes que podría haber una aplicación más estricta en el horizonte.

Al igual que Sisolak, notó que las tendencias peligrosas podrían abrumar rápidamente a los hospitales del área y dijo que estaba considerando, pero no comprometiéndose, una aplicación más estricta.

Schieve dijo que está dispuesta a pedirle al ayuntamiento que autorice multas por no usar máscaras durante un período de dos meses, si los residentes no redoblan sus esfuerzos personales para combatir la propagación del virus en el área de Reno-Sparks.

A pesar del sonido de alarma, los funcionarios de los distritos escolares más grandes de Nevada están considerando endurecer y relajar las restricciones. El Distrito Escolar del Condado Clark programó una reunión para finales de esta semana para considerar un plan para reabrir escuelas en el sur de Nevada para el aprendizaje híbrido tan pronto como en enero.