Chévere y Gratis: ¿Qué hacer en Las Vegas sin gastar dinero?

Luces navideñas de cactus en Ethel M Chocolates - Henderson

Vea una variedad de cactus decorados con luces navideñas por solo $1 por persona. Todos los ingresos se destinarán a Help of Southern Nevada y Three Square Food Bank. También estarán disponibles fotos con Santa y un camión de comida.



Fechas: 4 de noviembre al 1 de enero.

Horario: 5:00 PM a 10:00 PM

Dirección: 2 Cactus Garden Drive, Henderson.