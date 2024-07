Love: la revolución del amor le dice adiós a Las Vegas

LAS VEGAS-Con el cierre de las puertas el icónico hotel The Mirage de Las Vegas, termina la era dorada de "Love", la oda de Cirque du Soleil que por 18 años llevó un mensaje de amor a través de la música de The Beatles.

Desde que se anunció que la última función de “Love” sería el 6 de julio de 2024, todos los artistas recorren los pasillos del teatro, que ha sido su casa por años, con una combinación de emociones que se encuentran entre la nostalgia y el agradecimiento.

Entre ellos, hay un significativo grupo de hispanos que han sido una parte integral de este espectáculo, sintiéndose honrados de pertenecer a la interpretación artística del Cirque du Soleil. Una de ellos es la bailarina puertorriqueña Valerie Zarkowski-Volmar, que por cinco días a la semana y dos veces por noche, se entregó en cuerpo y alma a este show.

"Ahora que la gente que sabe que es la última vez que podrán ver un show como este los aplausos te llegan hasta el alma", expresó la bailarina puertorriqueña de 36 años.

Valerie Zarkowski-Volmar pertenece al elenco de "Love".

Como espectadora, María Alexandra Espina ve a “Love” como el espectáculo que selló el reencuentro con su mamá después de varios años sin verla desde que dejó Venezuela para mudarse a California.

"Es una de las experiencias más maravillosa que he vivido porque es un espectáculo totalmente inmersivo", indicó Espina.

Mientras el telón cae por última vez y las luces se apagan, Las Vegas se despide de una era de mágica que siempre nos recordará que, tal como la popular canción de The Beatles, sólo necesitamos amor para vivir (All You Need Is Love).