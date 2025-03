¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump que exige prueba de ciudadanía al registrarse a votar?

El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva de gran alcance que intenta una reforma importante de las elecciones estadounidenses, requiriendo que las personas prueben su ciudadanía cuando se registren para votar.

La orden, que también incluye una serie de otros cambios, desde los plazos de las boletas por correo hasta el equipo electoral, podría correr el riesgo de privar del derecho al voto a decenas de millones de estadounidenses. Expertos en leyes electorales cuestionaron si Trump tenía la autoridad para realizar los cambios, diciendo que la orden seguramente enfrentará desafíos legales.

La ley federal actualmente requiere que los votantes juren bajo pena de perjurio que son ciudadanos y elegibles para votar cuando se registran, y los tribunales han impedido que los estados agreguen requisitos de prueba documental de ciudadanía para los votantes en elecciones federales debido a tales leyes.

La orden de Trump instruye a la Comisión de Asistencia Electoral, una comisión independiente y bipartidista que apoya a los funcionarios electorales, a rehacer su formulario de registro de votantes y exigir a los votantes que muestren pasaportes estadounidenses u otra identificación gubernamental que demuestre ciudadanía para registrarse para votar.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses tenían pasaportes estadounidenses el año pasado, según el Departamento de Estado, y un certificado de nacimiento no está listado como prueba aceptable de ciudadanía bajo la orden. Algunos de los otros registros de identificación elegibles que sugiere la orden ejecutiva de Trump, como las REAL ID y las tarjetas de identificación militar, tampoco muestran ciudadanía siempre.

La orden dice que las acciones están diseñadas para prevenir que los no ciudadanos voten, aunque no hay evidencia de que lo hagan en números significativos en Estados Unidos. Votar como no ciudadano es un delito grave que crea un rastro de papel que debe ser revisado rutinariamente por los funcionarios electorales.

Trump ha criticado durante mucho tiempo el voto de no ciudadanos como parte de sus infundadas afirmaciones de fraude electoral.

Expertos electorales dijeron que esperaban que la orden fuera desafiada en los tribunales.

"Gran parte de esto es ilegal", dijo Sean Morales-Doyle, director del Programa de Derechos de Votación en el Brennan Center for Justice en la Escuela de Derecho de NYU.

Los presidentes no tienen autoridad sobre la Comisión de Asistencia Electoral o las elecciones, señalaron Morales-Doyle y otros expertos en leyes electorales después que se firmó la orden.

"El presidente tiene casi ningún poder sobre las elecciones federales", dijo Justin Levitt, un académico de derecho constitucional en la Escuela de Derecho Loyola. "Como asesor principal de políticas para la democracia y los derechos de votación en la última administración, una de las cosas que estaba muy clara es cuán poco poder tiene el presidente sobre las elecciones federales, por diseño".

El abogado José Jordán explica cuándo un funcionario de inmigración pudiera considerar que un residente de Estados Unidos puede ser deportado, independientemente de su nacionalidad.

La Constitución otorga al Congreso y a los estados el poder de regular los "tiempos, lugares y manera de celebrar elecciones".

Los republicanos en el Congreso han introducido un proyecto de ley de requisito de prueba de ciudadanía, llamado Ley SAVE. Permitiría a los votantes usar sus certificados de nacimiento para demostrar su ciudadanía, aunque los funcionarios electorales y los defensores advierten que aún privaría del derecho al voto a muchos votantes elegibles que no tienen acceso fácil a estos documentos.

La orden ejecutiva realiza una serie de otros cambios radicales, incluyendo prohibir ciertos equipos electorales que utilizan códigos QR. Esos cambios obligarían a los estados a comprar e instalar nuevos equipos electorales a un costo significativo. La orden también requiere que todas las boletas deben ser recibidas para el Día de las Elecciones, un intento de anular a los estados que permiten que las boletas por correo que tengan el matasello para el Día de las Elecciones sean recibidas después.

También pide al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y a las agencias federales que busquen en los registros de votantes estatales en busca de votantes no elegibles, lo cual Levitt dijo que no ha sido posible para los republicanos que buscan fraude electoral en el pasado.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.