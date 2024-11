Pitbull regresa a Las Vegas con residencia en el Fontainebleau

LAS VEGAS-¡Dale! El cantante Pitbull comienza este viernes 8 de noviembre una residencia de ocho conciertos en el Fontainebleau Las Vegas de Las Vegas.

La residencia en Las Vegas, denominada "Pitbull: Vegas After Dark The Residency", inicia después de su exitosa gira de 26 conciertos, "Party After Dark Tour".

Se espera que el cantante cubano-estadounidense interprete éxitos como "Give Me Everything", "Timber", "Time of Our Lives", 'International Love" y "Fireball".

Al cantante le acompañará su banda, The Agents, y el grupo de bailarines The Most Bad Ones, bajo una increíble puesta en escena que incluye pirotecnia y efectos visuales de última generación.

Pitbull también se presentará en el Fontainebleau Las Vegas el sábado 9 de noviembre. Regresa el 24 y 25 de enero de 2025 y cierra en marzo con conciertos los días 7, 8, 14 y 15.