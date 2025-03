El Hotel Plaza repetirá su show veraniego de fuegos artificiales

LAS VEGAS.-Porque lo bueno se repite, el Hotel y Casino Plaza volverá a ilimunar el Cielo con su espectáculo de fuegos artificiales en vivo todos los viernes de Verano.

El espectáculo de fuegos artificiales "Welcome to the Weekend" será todos los viernes desde la terraza del icónico hotel del Downtown Las Vegas, a partir de las 9:15 p.m.

Estos shows pirotécnicos empezarán el viernes 2 de mayo y extenderán hasta el 26 de septiembre.

El paralelo a los espectáculos pirotécnicos varios hoteles y casinos del centro, así como la Fremont Street Experience ofrecerán una programación especial. También el Festival First Friday hará gala de estos fuegos artificiales.

“Recibimos comentarios increíbles de los huéspedes sobre nuestros espectáculos de fuegos artificiales de los viernes el verano pasado, así que decidimos extenderlos a un total de 22 semanas este año”, dijo en un comunicado Jonathan Jossel, director ejecutivo del Plaza Hotel & Casino.

El espectáculo será para todo el que transite por el Downtown, pero los huéspedes del Plaza lo verán en primera fila en la terraza de la piscina de la azotea, donde un invitado especial “encenderá” los fuegos artificiales presionando un botón detonador.

"Este año, todos los huéspedes (de 21 años o más) que compren una bebida en el bar de cócteles de la azotea de la piscina del Plaza entre las 7 y las 9:30 p. m. participarán en un sorteo semanal que se sorteará inmediatamente después del espectáculo de fuegos artificiales", agrega el comunicado.

Recuerda que el lanzamiento de los fuegos artificiales del Plaza dependerán de las condiciones del tiempo. Una parte de la calle principal estará cerrada al tráfico vehicular durante el espectáculo de fuegos artificiales.