Cómo Broadacres, el barrio más latino de Nevada presagia una gran pelea en 2024

NORTH LAS VEGAS — En el corazón del código postal más latino de Nevada, los compradores del extenso mercadillo de Broadacres se reúnen todos los fines de semana bebiendo micheladas y escuchando música norteña en vivo.

Pronto, estarán en el centro de una batalla expansiva por los votantes latinos en 2024, con potencialmente más votantes vacilantes en juego que nunca y los resultados de las elecciones presidenciales en juego.

Históricamente, los votantes latinos (incluidas diferentes comunidades hispanas motivadas por diferentes factores en diferentes partes del país, desde los puertorriqueños en Nueva York hasta los cubanoamericanos en Florida y los mexicanoamericanos en el suroeste) han apoyado a los demócratas sobre los republicanos en las elecciones presidenciales por un cómodo margen. Con cierta fluctuación, aproximadamente dos tercios de los votantes hispanos se han decantado por el candidato demócrata en los últimos ciclos electorales, y un tercio se ha inclinado por el republicano.

Si bien es demasiado pronto para decir si esta elección cambiará eso, hay signos de un cambio potencialmente significativo: según la última encuesta de NBC News, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump están en un empate con los votantes latinos, con Trump en 42% y Biden con 41% (muy dentro del margen de error de la encuesta y con varios encuestados indecisos). Otras encuestas también han mostrado estrechas divisiones. Y aunque algunos expertos advierten contra la exageración del cambio y señalan la gran cantidad de latinos indecisos en encuestas como estas, los defensores de ambos partidos ven una lucha más activa y fluida por el apoyo latino en 2024.

En un estado indeciso como Nevada, donde los latinos representan el 20% del electorado, el movimiento entre los votantes latinos podría terminar decidiendo las elecciones presidenciales de noviembre. Y la visión desde Broadacres Marketplace no parece alentadora para Biden.

“Creo que necesitamos a alguien nuevo”, dice Mario Álvarez, un inmigrante naturalizado de un pequeño pueblo del estado mexicano de Jalisco.

Álvarez trabaja entre semana abasteciendo los estantes de los supermercados; Los fines de semana, dirige un puesto en Broadacres que vende consolas y videojuegos antiguos. He votado demócrata en las últimas cuatro elecciones presidenciales, incluido un voto por Biden en 2020. Pero ahora, principalmente debido a lo que él percibe como una economía tambaleante donde todo es demasiado caro, está coqueteando seriamente con votar por Trump, a pesar de menos de entusiasmo total por el hombre.

“Hay muchas cosas que hace mal. Odia mucho a algunas personas que no le agradan, ya sabes, los hispanos”, dijo Álvarez. “Pero al mismo tiempo, a veces tenemos que mirar qué es bueno para el país. Y para la economía, sería fantástico”.

La imagen nacional

Esto sigue a los avances bien documentados que Trump logró entre los votantes latinos entre 2016 y 2020, cuando Trump amplió su participación en el electorado hispano en aproximadamente 4 puntos porcentuales en todo el país, según las encuestas a boca de urna de NBC News. Los márgenes fueron mayores en varios estados clave, donde Trump ganó entre 5 y 10 puntos porcentuales en Arizona, Nevada, Pensilvania y Georgia, según mostraron las encuestas a pie de urna estatales.

Algunos latinos conservadores ven un giro más amplio hacia la derecha en estas cifras que han estado prediciendo durante años.

“En esta elección, el electorado hispano no está preparado para un partido u otro”, dijo Wadi Gaitan, portavoz de la Iniciativa LIBRE, un brazo de la red Koch de grupos de defensa conservadores centrados en los votantes latinos.

Durante años, dijo Gaitán, muchos latinos se han sentido atraídos por el Partido Republicano por cuestiones como la reducción de las regulaciones comerciales y el apoyo a las escuelas charter. Y a medida que los republicanos han ganado ventaja en las guerras de mensajes sobre temas como la economía y el crimen –así como sobre la inmigración y otros temas que históricamente motivaron a muchos votantes latinos– esa atracción es más fuerte.

“Ahora hay igualdad de condiciones”, dijo Gaitán.

Sin embargo, varios defensores y otros expertos dicen que las cosas aún no han llegado tan lejos.

“Cuando la gente dice que el voto latino está en juego, suena como si todo estuviera en juego, y eso no es cierto”, dijo Clarissa Martínez, vicepresidenta de la Iniciativa de Voto Latino de UnidosUS, un grupo de defensa liberal.

Durante mucho tiempo ha existido lo que Martínez llama un “elemento oscilante” sustancial en el electorado hispano, es decir, personas que dividen sus votos entre republicanos y demócratas. Y es una porción del electorado en rápido crecimiento: se estima que una cuarta parte de los votantes latinos de este año se registrarán recientemente. Estos segmentos de la población hispana siempre han sido susceptibles a la persuasión y al cambio.

Por ejemplo, la última encuesta de UnidosUS muestra que cuatro de los cinco principales temas latinos catalogados como los más importantes en esta elección tienen que ver con la economía, incluida la inflación, la vivienda y el mercado laboral.

“Durante algún tiempo los demócratas se durmieron en los laureles con estos votantes”, dijo Martínez. Pero ahora, “los republicanos se han posicionado exitosamente a los ojos de muchos votantes como los más fuertes en la economía, y se beneficiarán de eso a menos que los demócratas encuentren algo que hacer al respecto”.

Los analistas tienden a estar de acuerdo en que se trata en gran medida de una cuestión de divulgación y mensajería, lo que significa que ambos partidos tienen la oportunidad de lograr avances sustanciales con grandes porciones de este electorado cada vez más competitivo.

“Este es un lugar realmente importante donde los partidos tendrán que decidir si van a invertir sus recursos”, dijo Gaitán, de la Iniciativa LIBRE. “Todo se reducirá al partido que no sólo se presente, porque presentarse es una parte clave, sino también al partido que presente un argumento político sobre por qué deberían ser elegidos”.

La tendencia sobre el terreno

En Las Vegas, los avances de Trump en 2020 entre los latinos son visibles en los vecindarios predominantemente mexicano-estadounidenses del área metropolitana. Los cinco distritos electorales más latinos del estado están todos en el norte y el este de Las Vegas, y algunos de ellos tienen hasta un 87% de hispanos. Trump logró avances entre 2016 y 2020 en cada uno, y la mayor mejora de Trump alcanzó hasta 16 puntos porcentuales, según un análisis de NBC News de datos de redistribución de distritos y votación.

Uno de esos recintos incluye el mercadillo de Broadacres. Erika Castro, directora organizadora de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada, creció a unas cuadras de distancia y su familia solía comprar en el mercado de pulgas cosas como ropa y adornos para el hogar.

Castro no puede votar: sus padres la trajeron a Estados Unidos desde México sin documentos cuando era niña y sigue indocumentada. Pero su trabajo consiste en lograr que los ciudadanos estadounidenses de su comunidad voten por candidatos y causas progresistas. Cuando se trata de Biden y el Partido Demócrata nacional, dijo que el trabajo se está volviendo más difícil.

"Los demócratas realmente necesitan asegurarse de tener una visión sólida sobre la forma en que realmente van a cumplir con estas comunidades, porque la gente está pasando apuros", dijo Castro.

Las principales preocupaciones que escucha como organizadora tienen que ver con el costo de vida, especialmente la vivienda. A medida que el alquiler aumenta para las personas con las que habla, a veces en varios cientos de dólares con cada renovación del contrato, los salarios se mantienen más o menos iguales.

Además, los demócratas no han cumplido décadas de promesas sobre la reforma migratoria, un fracaso importante en una comunidad donde los ciudadanos estadounidenses viven al lado de personas indocumentadas, a menudo en el mismo hogar.

“Muchos latinos no han visto a los demócratas cumplir con la inmigración; De hecho, han visto que las cosas empeoran mucho”, dijo Castro. “Eso, sumado a que la gente no puede alimentar a sus familias o mantener un techo sobre sus cabezas, los desanima un poco”.

Una cosa en la que todos están de acuerdo: Biden y los demócratas no pueden dar por sentado a los votantes latinos.

Incluso los demócratas leales creen que sí. Alex Yuman, otro inmigrante mexicano naturalizado con una tienda en el mercado de pulgas, dijo que ha votado demócrata desde que es ciudadano y que planea votar por Biden en noviembre. Pero la falta de progreso en materia de inmigración y apoyo económico a su comunidad ha drenado el entusiasmo de su voto.

"Quieren algo de nosotros, quieren nuestro voto", dijo. "Pero no quieren darnos nada".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en NBC News: How the most Latino neighborhood in Nevada foreshadows a big 2024 fight