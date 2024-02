Esposa del candidato nevadense republicano, Sam Brown, habla por primera vez sobre su aborto

HENDERSON— Amy Brown era una joven soltera y ambiciosa de 24 años en 2008, una época en la que se sentía invencible.

Ella se esforzaba por convertirse en dietista del ejército mientras estaba destinada en un centro médico de San Antonio y estaba a punto de completar una pasantía para conseguir un trabajo de tiempo completo. Fue entonces cuando descubrió algo que puso su mundo patas arriba: estaba embarazada.

Ella no quería creerlo.

Inicialmente entró en pánico, luego se sintió atormentada por la culpa y el miedo de decepcionar a los demás por el embarazo no planeado, a pesar de usar métodos anticonceptivos. Ella acudió a dos proveedores de salud. Todo el tiempo, sintió que las fuerzas de su vida (desde las personas que la rodeaban, incluidas sus visitas médicas, hasta sus propios temores de cerrar partes de su futuro) la presionaban para interrumpir el embarazo.

“Simplemente sentí una inmensa presión por tener que hacerlo. Me sentí completamente solo. Me sentí realmente abrumada y también sentí mucha vergüenza”, dijo entre lágrimas Amy Brown, esposa del candidato republicano al Senado de Nevada, Sam Brown, en una entrevista exclusiva con NBC News. “En ese momento, sentí como si mi espalda estuviera contra una pared, y las paredes se estaban cerrando, y yo tenía una puerta afuera, así que seguí esa puerta”.

A las cinco semanas y media de embarazo, Amy Brown tuvo un aborto. Iniciaría un viaje de angustia y curación que duraría años, una experiencia que, según ella, la ayudó a sentir por las mujeres que tienen embarazos no deseados y por aquellas que han tenido un aborto y pueden estar luchando con las consecuencias emocionales.

“Llegué a un lugar muy oscuro y recuerdo estar en mi habitación y gritar: 'Dios, ayúdame'”, dijo.

Tuvo que regresar a trabajar el lunes después del aborto, tratando de enterrar lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando vio a un paciente gravemente herido que estaba intubado en la unidad de quemados del centro.

Él sería su futuro marido.

Durante más de 80 minutos, en una revelación extraordinaria y emotiva de la esposa de un candidato republicano a un cargo electo, Amy y Sam Brown hablaron extensamente con NBC News sobre su experiencia al abortar.

Es la primera vez que habla del tema con los medios, y la entrevista incluyó cómo moldeó sus posiciones y cómo Sam ve el tema como el principal candidato republicano en una de las carreras por el Senado más competitivas del país.

Los dos se sentaron uno al lado del otro en un suburbio en las afueras de Las Vegas, y Amy se detenía a veces para secarse o tragarse las lágrimas. En otros momentos ayudaba a Sam a secarse el sudor de la cara, algo que no puede sentir debido a los numerosos injertos de piel a los que se ha sometido.

“Hoy comparto mi historia para poder crear conciencia sobre lo que es vivir en mis zapatos, para las mujeres que han elegido abortar. Y también simplemente para concienciar a las mujeres… de que pueden tomarse un descanso, pueden tomarse un minuto, pueden procesar y, con suerte, saber que tienen opciones”, dijo Amy. “Mi proceso de curación fue largo… pero parte de esa curación provino de escuchar las historias de otras mujeres”.

Mientras los republicanos miran hacia noviembre y buscan reclamar la mayoría en la Casa Blanca y el Senado, reconocen cada vez más que el aborto se ha convertido en una responsabilidad política y que necesitan cambiar la forma en que hablan sobre el tema. Después de que Roe v. Wade cayera en 2022, el Partido Republicano sufrió pérdidas inesperadas en todo el mapa, a pesar de que los republicanos predijeron ampliamente una ola roja. Los estados individuales, incluido Texas, tomaron medidas para promulgar posturas antiaborto estrictas incluso cuando las protecciones del derecho al aborto han sido populares entre los votantes, incluso en estados conservadores.

En el estado de Nevada, campo de batalla, el aborto es un tema recurrente y prominente, ya que los republicanos en ocasiones se han desviado de la línea del partido a la luz del fuerte apoyo al derecho al aborto en el estado. El aborto ha dominado los primeros titulares en la carrera por el Senado, y los demócratas ya han lanzado críticas a Brown sobre el tema, a pesar de que las elecciones generales aún no han comenzado.

La candidata presidencial republicana, Nikki Haley, ha hecho campaña con el mensaje de que los opositores y los partidarios del derecho al aborto deberían tratar de encontrar puntos en común y ha instado a su partido a no demonizar a las mujeres en sus mensajes. De la misma manera, los demócratas se están inclinando por el aborto, sabiendo que ha funcionado como un ataque en un mundo post-Roe.

En la entrevista, Sam Brown abrazó la ley estatal de Nevada que permite el aborto hasta las 24 semanas y dijo que se debería permitir a los estados establecer sus propios estándares, que van desde un fuerte apoyo al derecho al aborto hasta leyes extremadamente estrictas en su contra. Dijo que apoyaba las excepciones por violación, incesto y la vida y salud de una madre. También dijo que "cerraría la puerta" al apoyo a una prohibición federal del aborto, diciendo que debería ser una cuestión estatal.

Los Brown dijeron que seguirían la voluntad de la gente del estado, pero pensaron que era importante explicar cómo llegaron a formar sus creencias personales.

CICATRICES QUE PUEDES Y NO PUEDES VER

En 2008, Amy conoció a Sam, un capitán del ejército y receptor del Corazón Púrpura, en el centro médico donde se recuperaba de las heridas que sufrió en Afganistán. Ella trabajaba como dietista y él era uno de sus pacientes.

Amy dijo que había oído hablar de la historia de Sam incluso antes de conocerlo.

Es una historia dramática y desgarradora. Mientras servía en Afganistán, la unidad de Sam había atropellado un artefacto explosivo al costado de la carretera, provocando un incendio en su Humvee. Empapadas en diesel, las llamas consumieron a Sam y luchó sin éxito por apagarlas. Ardiendo, cayó de rodillas y gritó: "¡Jesús, sálvame!".

Se preguntó cuánto tiempo tardaría en morir quemado, pensó en la transición de esta vida a la siguiente y abandonó las ganas de vivir. En ese momento, escuché la voz de uno de sus soldados: “Señor, lo tengo”. Fue un artillero quien comenzó a arrojar arena a Sam para apagar las llamas. Sam, un graduado de West Point que ahora está retirado del ejército, dijo que sentía que se le había dado una segunda oportunidad en la vida.

Amy quedó desconcertada por la recuperación emocional de Sam y su profunda fe en él. En cierto modo, sentía envidia.

“Estaba enfrentando un trauma importante en su vida y quedó desfigurado cuando tenía 24 años. “Tenía cicatrices en la cara y en el cuerpo”, dijo Amy. “Pero aun así tenía alegría y tenía este consuelo con quién era y esta confianza”.

“Recuerdo mirarlo y casi sentir celos de sus cicatrices porque eran externas”, añadió. “Tenía que procesarlos y se sentía muy cómodo con ellos. Y lo estaba haciendo excepcionalmente bien. Mientras que conmigo había un contraste, como si el mundo pensara que yo tenía mi vida en orden y que me estaba yendo muy bien. Pero tenía tantas cicatrices por dentro que ni siquiera sabía qué hacer con ellas”.

A medida que se hicieron más cercanos y comenzaron a salir (ella dejó de ser su dietista), ella le confió a Sam sobre el aborto y dijo que no sentía ningún juicio.

“Me di cuenta de que Sam entendió que esto dolía, que era una decisión muy difícil y que me arrepentía”, dijo. Amy dijo que inicialmente pensó que abortar le traería “libertad”, pero en cambio se arrepintió de la decisión y deseó haber considerado otras opciones. “Me di cuenta de que lo entendió y que sintió mi dolor”.

PAPEL FUNDAMENTAL DE NEVADA EN EL CONTROL DEL SENADO



Hoy, Amy, de 39 años, y Sam, de 40, tienen tres hijos y viven en el área de Reno, donde Amy educa a los niños en casa. La pareja se mudó de Texas a Nevada en 2018. Los Brown dijeron que, si bien apoyan los límites al aborto, no juzgan a las mujeres por lo que eligen hacer.

Su decisión de hacer pública su historia se produce antes de las primarias republicanas para el Senado del 11 de junio en Nevada, donde Sam compite contra otros siete, pero es el favorito en las encuestas y la recaudación de fondos y cuenta con el respaldo del Comité Senatorial Nacional Republicano. El ganador se enfrentará a la senadora Jacky Rosen, considerada una de las demócratas más vulnerables del Senado, ya que los demócratas defendieron su escasa mayoría.

El PAC de la mayoría demócrata en el Senado ha anunciado 36 millones de dólares en anuncios para proteger el escaño de Rosen de él, y ya están apuntando a Brown, incluso por su postura sobre el aborto. Es la tercera vez que Brown se postula para un cargo público; se postuló para el Senado en 2022, pero perdió en las primarias republicanas ante Adam Laxalt, y en 2014 se postuló sin éxito para la legislatura del estado de Texas.

En las encuestas a pie de urna de Nevada en 2022, según datos de NBC News, el 28% de los que votaron citaron el aborto como su tema principal. El aborto ocupó el segundo lugar después de la inflación, y el 36% de los votantes de Nevada dijeron que era su principal tema. La encuesta mostró que el 67% de todos los votantes de Nevada pensaba que el aborto debería ser legal, el 36% dijo que debería ser legal en todos los casos y el 32% dijo que debería serlo en la mayoría de los casos.

UNA HISTORIA DIFERENTE EN TEXAS

Aunque Amy tuvo acceso a un aborto en Texas en 2008, hoy bien podría considerarse un delito grave en el estado. Después de que la decisión Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade en 2022, Texas prohibió el aborto desde el momento de la fertilización.

Cuando se le preguntó si había una parte de ella que agradecía que todavía tuviera una opción en Texas en ese momento, Amy dijo: “Mirando hacia atrás, es muy fácil tener opiniones. Y luego, cuando experimentas algo que te brinda una comprensión mucho más profunda de lo que es, y después de haber experimentado lo que yo hice y tener una imagen más completa, siento que desearía haber tomado una decisión diferente”.

Sam dijo que aprendió de la experiencia de su esposa cuánto necesitaba apoyo antes y después del aborto.

“Tenemos que liderar con compasión. Y esto no es sólo una cuestión de política”, afirmó. “Estamos hablando de la vida de las personas. "Me encantaría que la conversación tuviera eso en cuenta mucho más".

Pero Sam no respondió directamente a la pregunta sobre qué les diría a las mujeres que no tenían otra opción en sus estados después de que la revocación de Roe v. Wade desencadenó leyes más restrictivas.

Cuando se le preguntó sobre el caso de Kate Cox en Texas, en el que a una madre de dos hijos se le negó el aborto a pesar de que a su feto se le diagnosticó una enfermedad mortal y continuar con el embarazo podría perjudicar su futura fertilidad, Brown dijo que su “corazón se rompe” por ella y su familia y dichas excepciones deben permitirse en tales casos.

"No conozco todos los detalles sobre ella, su familia y su situación", dijo Brown sobre la familia Cox. “Pero debemos tener empatía y comprender que existen circunstancias complicadas y difíciles, y que las mujeres deben tener acceso a un aborto en casos de emergencias médicas”.

CIERRO LA PUERTA A LA PROHIBICIÓN FEDERAL DEL ABORTO

En un debate primario del Senado republicano de 2022 contra Laxalt (la elección que Sam perdería), inicialmente pareció evasivo sobre su postura sobre una posible prohibición federal del aborto.

“Esto es algo que actualmente se dejaría en manos de los estados”, dijo entonces. “Pero una vez más, soy provida, y si se presentara algún tipo de legislación, me gustaría ver ese lenguaje específico”.

Cuando se le preguntó sobre esa declaración y si dejaba la puerta abierta a una prohibición federal del aborto, Sam dijo a NBC News: “Cierro la puerta. "No voy a apoyar una prohibición federal del aborto".

Sostuvo que no cambiaría de postura incluso si los republicanos ganaran la cámara del Senado y presentaran un proyecto de ley que estableciera una prohibición nacional. Sam incluso dijo que en un evento reciente le dijo al senador Lindsey Graham, el republicano de Carolina del Sur que propuso una prohibición nacional del aborto de 15 semanas, que si fuera elegido para el Senado y Graham volviera a proponer una prohibición nacional del aborto, podría No cuento con Sam para votar. La oficina de Graham no respondió a una solicitud de comentarios.

Si bien dice que es “personalmente provida”, Sam insiste en que está comprometido a respetar la ley de Nevada que permite el aborto hasta las 24 semanas. Cuando se le preguntó sobre una declaración anterior que hizo apoyando una prohibición de 20 semanas en Texas durante su fallida campaña legislativa estatal en 2014, dijo que apoyaba el derecho de ese estado a tomar la decisión y que no se aplicaría a Nevada. Esa ley de Texas, aprobada en 2013, permitía algunas excepciones, pero no en casos de violación o incesto. Su campaña dijo que Brown ahora cree personalmente en excepciones por violación e incesto, así como por la vida y la salud de una madre, y hubiera querido que se agregaran esas disposiciones.

Se opone a la financiación federal de los abortos, los abortos tardíos y los abortos sin notificación a los padres.

“Como alguien que se esfuerza por representar a Nevada en el Senado de los EE. UU., los nevadenses también deben saber, los votantes aquí deben saber, que no estoy en posición de, ni quiero, hacer nada que cambie nuestra ley existente”. dijo Sam. “No puedo cambiarlo. No lo cambiaré. “Respeto la ley que los votantes implementaron hace más de 30 años y que otorga acceso a las mujeres hasta por 24 semanas”.

En 1990, los nevadenses en un referéndum estatal codificaron protecciones contra el aborto hasta las 24 semanas. Esa ley no puede cambiar a menos que haya otro referéndum y los votantes decidan revocarla.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, un republicano, a menudo citó la incapacidad de revertir esa ley cuando se postuló en 2022, derrocando al gobernador demócrata Steve Sisolak. Al mismo tiempo, Laxalt perdió por poco ante la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, cuya campaña atacó a Laxalt por el aborto, considerándolo una vulnerabilidad. En los últimos meses de la campaña, los datos internos de Cortez Masto mostraron que una porción significativa del electorado no conocía la posición de Laxalt sobre el aborto, aunque los votantes lo reportaban como un tema alentador.

Los demócratas han criticado a Sam en materia de aborto, incluso diciendo que no apoya excepciones a las restricciones al aborto en casos de violación e incesto y criticándolo por haber dejado previamente la puerta abierta para apoyar una prohibición federal del aborto. La campaña de Brown dice que son una caracterización errónea de sus posturas. Brown ha dicho que está a favor de excepciones y se opone a una prohibición federal, incluso en la entrevista con NBC News.

El miércoles, los demócratas discreparon con la descripción que hace Brown de sus puntos de vista sobre el aborto, diciendo que está intentando blanquear un historial de oposición al derecho al aborto, incluido su apoyo a la revocación de Roe v. Wade y a los jueces conservadores que podrían desempeñar un papel en la configuración de la ley del aborto. .

Sostienen que Brown ahora está suavizando su postura sobre el aborto porque ve que en Nevada está escrito que debería adelantar las elecciones generales.

"La agenda antiaborto de Brown es peligrosa para las mujeres e impopular entre los votantes, y ahora sólo intenta mentir sobre su historial actual porque es un año electoral", dijo Johanna Warshaw, portavoz de Rosen. “La verdad es que Brown es una amenaza directa a la libertad reproductiva de los nevadenses y no se puede confiar en él para proteger el derecho al aborto en el Senado”.

Después de decir inicialmente que no respaldaría a Donald Trump en las primarias presidenciales, en enero respaldó a Donald Trump para presidente y recientemente asistió a su mitin en Las Vegas. Dijo que no veía al expresidente como problemático en la cima de la lista en Nevada en lo que respecta al tema del aborto, a pesar de que Trump eligió a los tres jueces que ayudaron a anular Roe v. Wade.

"No he visto que eso sea un desafío", dijo. “Creo que Donald Trump tiene un historial en cosas de las que escucho hablar mucho a los votantes, que es nuestra crisis fronteriza. …Escucho a la gente hablar de lo difícil que es ahora llegar a fin de mes”.

Al final, Sam dijo que no creía que el aborto debiera desempeñar un papel tan importante en la carrera porque la ley de Nevada está establecida.

"La ley es estable y no irá a ninguna parte", afirmó. "Pero he visto y espero que algunas personas intenten utilizar falsedades y miedo para convertirlo en un tema que probablemente en realidad no debería usarse como un tema de cuña".

CORRECCIÓN (22 de febrero de 2024, 12:00 p.m. ET): Una versión anterior de esta historia expresaba erróneamente la participación política de Sam Brown en Texas. En 2014, se postuló para un escaño legislativo estatal, no para un escaño en el Congreso.

Este artículo fue publicado en inglés por NBC News: Amy Brown, wife of GOP Senate candidate Sam Brown, opens up about her abortion for the first time publicly