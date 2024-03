Regresa a Fremont el St. Paddy’s ShamROCK Bash

Son cuatro días para celebrar al estilo irlandés con música y bebidas verdes.

LAS VEGAS-Del jueves 14 de marzo al domingo 17 tienes la oportunidad de celebrar al estilo irlandés con el St. Paddy’s ShamROCK Bash 2024, que se resumen a cuatro días de música y bebidas verdes.

El Día de San Patricio es la festividad más celebrada del año en Fremont Street Experience, que este año cuenta con auténticas bandas irlandesas, The Arcana Kings, The Black Donnelly's, Craic in the Stone y una aparición de bailarines celtas.

"El torneo March Madness más grande del planeta se muestra en la mundialmente famosa pantalla Viva Vision", agrega la descripción del evento.

También poderás disfrutar de Half Court Hotties, un espectáculo estilo circo que presenta cantos, bailes y actos aéreos.

Para quienes les gusta poner a prueba sus habilidades físicas habrá juegos de tiros libres estilo carnaval con premios.

