“No va a llegar ayuda para ti. Deja de llorar”: acusan a policía de Las Vegas de homicidio

Los miembros de la familia de George Floyd y su abogado dijeron el jueves que apoyan una demanda federal de fuerza excesiva, homicidio culposo y derechos civiles presentada esta semana en Nevada por familiares de un hombre negro que murió esposado después de que la policía de Las Vegas lo persiguiera en bicicleta y a pie en 2019.

"La vida de Byron Lee Williams importaba", dijeron los miembros de la familia de Williams en su presentación legal de 44 páginas, haciendo eco de los cánticos durante las protestas y la violencia el año pasado en ciudades estadounidenses, incluida Las Vegas, luego del asesinato policial de Floyd en Minneapolis y la muerte de Breonna Taylor en Louisville, Kentucky.

Ben Crump, un abogado que ahora representa a la familia de Williams, representó a las familias de Floyd y Taylor y ha sido la voz de los familiares de Trayvon Martin en Florida y Michael Brown cerca de St. Louis.

En una conferencia de prensa en un casino de Las Vegas, los miembros de la familia de Williams sollozaron al recordarlo; el abogado Antonio Romanucci acusó a la policía de apagar las cámaras corporales durante 10 minutos para "llegar a un acuerdo sobre cuál debería ser la narrativa", y Crump contó la cantidad de veces que Williams, de 24 años, dijo que no podía respirar.

"Este es un caso importante aquí en Nevada", dijo Crump, y una ilustración de una "necesidad urgente de reforma policial" en Estados Unidos.

"Queremos exponer esta injusticia al mundo...para que podamos superar este patrón y la práctica del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el sesgo implícito como vimos en Minnesota", dijo Crump. "Al igual que no le dieron a George Floyd ninguna consideración, ni profesionalismo, ni humanidad, hicieron lo mismo con Byron Williams".

Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, y sobrino Brandon Williams expresaron su apoyo a la familia Williams y pidieron que el Congreso aprobara un proyecto de ley de reforma de la policía nacional con el nombre de George Floyd.

"Las situaciones son similares en muchos sentidos", dijo Brandon Williams. “Byron Williams dijo que no podía respirar 24 veces; George dijo que no podía respirar casi 30 veces". "Los muertos no pueden hablar", dijo Philonise Floyd, "así que depende de nosotros".

Williams murió casi nueve meses antes que George Floyd, el 5 de septiembre de 2019. Los oficiales lo inmovilizaron de cara al suelo y lo esposaron, según los hallazgos de una investigación policial y clips de imágenes de la cámara corporal del oficial mostradas públicamente en octubre pasado; las imágenes mostraban a un oficial con la rodilla en la espalda de Williams.

"No va a llegar ayuda para ti. Deja de llorar”, cita la demanda que dijo un oficial no identificado en la grabación, y acusa a otro oficial de “incarceritis” o de fingir una dolencia médica para evitar ir a la cárcel por la muerte de Williams.

Crump notó la ausencia de un video de transeúntes, pero dijo que él, Romanucci y su equipo legal esperan desenterrar nuevas pruebas cuando se llame a oficiales de policía y otras personas para que testifiquen bajo juramento.

La demanda llega casi un año después del día en que la policía de Las Vegas acordó un acuerdo extrajudicial récord de $2.2 millones con la familia de Tashii Brown, un hombre negro que fue golpeado, alcanzado con pistola paralizante y se le puso una sujeción en el cuello por un oficial de policía afuera de un casino de Las Vegas en 2017.

El oficial en ese caso fue despedido y acusado de homicidio involuntario, pero un gran jurado se negó a acusarlo.

El caso de la familia Williams fue presentado el miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Las Vegas en nombre de sus sobrinas, Marcia Wells de Las Vegas y Teena Acree, un veterano de la Marina que vive cerca de San Diego.

"Hemos pedido y seguimos pidiendo transparencia", dijo Acree a los periodistas. "Hemos seguido pidiendo al departamento de policía un video sin editar...y no hemos recibido todo eso. Serví a mi país durante más de 20 años. Esto no es lo que esperaba”.

Se convocó a los paramédicos, pero Williams estaba inconsciente en el suelo antes de que llegaran, según informes policiales. Fue declarado muerto aproximadamente una hora después en un hospital.

El forense del condado Clark dictaminó que la muerte de Williams fue un homicidio, y calificó la "restricción propensa" por parte de la policía como un factor significativo. Los médicos forenses también encontraron metanfetamina en el sistema de Williams y que tenía presión arterial alta y enfermedades cardíacas y pulmonares.

El oficial Larry Hadfield se negó a comentar el jueves sobre la demanda, citando la política del departamento en el litigio.

La policía ha dicho que Williams tenía un historial de arrestos criminales y condenas por delitos graves por drogas en California y Nevada, y que estaba en arresto domiciliario en un caso pendiente de delitos graves por drogas y falsificación en Las Vegas cuando los oficiales de la patrulla lo vieron montando una bicicleta poco antes del amanecer del 5 de septiembre. 2019.

Su bicicleta no tenía la luz requerida, dijo la policía. Llevaba un dispositivo de rastreo de pulsera en el tobillo cuando murió.

Williams se alejó pedaleando antes de abandonar la bicicleta y liderar a dos oficiales, Patrick Campbell y Benjamin Vázquez, en la persecución a pie y hacia el patio de un complejo de apartamentos.

El fiscal de distrito del condado Clark, Steve Wolfson, se negó a procesar a los oficiales involucrados en la persecución y arresto de Williams, diciendo que no encontró "ninguna evidencia de intención de matar por parte de ningún oficial". El departamento dijo el año pasado que los oficiales habían regresado a sus trabajos.

Wolfson no respondió de inmediato el jueves a los mensajes sobre la demanda y las críticas de Crump a la decisión de no procesar.

Crump dijo que también tiene la intención de pedir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, que investiguen las políticas, prácticas y conducta de la policía de Las Vegas en la muerte de Williams.