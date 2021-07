“¿Me voy a casa?”: mujer acusada de golpear a niño asiático en Strip de Las Vegas

LAS VEGAS - Un fiscal planteó preguntas el martes sobre la capacidad mental de una mujer de 57 años que está encarcelada por cargos de prejuicio racial y otras acusaciones después de ser acusada de hacer comentarios antiasiáticos y golpear al hijo pequeño de una familia en un exclusivo centro comercial del Strip de Las Vegas.

La mujer, Shelly Ann Hill, le dijo a un juez que no entendía cómo podía ser acusada de un crimen de odio, pidió que la dejaran en libertad sin fianza y, momentos después, no se declaró en oposición en otro caso de allanamiento por delito menor por el cual ella fue condenado a tiempo cumplido, "¿Me voy a casa?", le preguntó al juez.

La jueza Harmony Letizia le dijo a la fiscal de distrito adjunta del condado Clark, Leah Beverly, que dependerá de los defensores públicos de Hill buscar una evaluación para determinar si comprende los cargos en su contra.

Hill también enfrenta cargos de abuso infantil y delitos menores por golpear al niño de 6 años, que es asiático, el pasado 5 de julio en The Shops at Crystals; no sufrió heridas visibles, dijo la policía. Hill fue arrestada cinco días después.

La madre del niño publicó imágenes de su teléfono celular en TikTok la semana pasada que muestran parte del enfrentamiento. Ha recibido más de un millón de visitas en la aplicación de redes sociales. "Le dio un puñetazo a mi hijo de seis años en el cuello mientras gritaba cosas racistas y antiasiáticas", escribió en TikTok.

La noticia se produce en medio de una ola de violencia contra los estadounidenses de origen asiático en todo el país desde que la pandemia de coronavirus se apoderó de Estados Unidos.

Hill tiene un extenso historial de casos de delitos menores que involucran allanamiento, obstrucción, agresión, vagancia, hurto y acusaciones de robo. Los registros judiciales muestran que se ha sometido a exámenes de competencia en varios casos judiciales estatales desde abril de 2018.

En marzo, los registros muestran que no pudo proporcionar una dirección de casa para calificar para el monitoreo electrónico en un caso que involucró el robo de un par de audífonos. Ella se declaró inocente el 18 de mayo por hurto menor y fue liberada después de cumplir 81 días en la cárcel.

El juez mantuvo la fianza para Hill en $10,000 en espera de una audiencia judicial el 27 de julio sobre la evidencia en el caso de prejuicio. Ella le dijo a Hill que si la liberan, no puede ir al área del Strip de Las Vegas.

Bryan Cox, un defensor público adjunto que representó a Hill el martes, no respondió de inmediato a un mensaje sobre la competencia y los antecedentes penales de Hill.

La madre que publicó el video no respondió de inmediato el martes a un mensaje privado de TikTok en busca de comentarios.