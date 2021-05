Monorriel de Las Vegas anuncia el reinicio de sus operaciones

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) anunció a través de un comunicado de prensa que el monoriel en el Strip volverá a operar luego de los cierres que fueron causados por la pandemia del coronavirus.

El anunció se da luego de que el número de eventos y convenciones ha empezado a aumentar y tras el aumento de personas vacunadas en el condado Clark.

La reapertura del servicio de transporte de 4 millas y que cruza el Strip desde el hotel y casino Sahara hasta el MGM Grand se hará a partir del 27 de mayo a las 7 a.m., para poder ofrecer servicio durante el fin de semana festivo del Memorial Day.

Las operaciones seguirán ofreciendo viajes de hasta 50 mph, lo que permitirá cruzar el Strip en menos de 15 minutos, y en cada una de las 7 estaciones se podrá tomar el monorriel con esperas de entre 4 y 8 minutos.

“El monorriel de Las Vegas ha proporcionado una solución de transporte importante y conveniente tanto para los visitantes de placer como para los asistentes a las convenciones”, dijo Steve Hill, presidente y director ejecutivo del LVCVA.

“Estamos encantados de reanudar las operaciones normales a tiempo tanto para el fin de semana del Día de los Caídos como para la convención de World of Concrete, lo que nos permite brindar una solución de transporte confiable y segura para los pasajeros que buscan una forma eficiente de navegar hacia el Centro de Convenciones de Las Vegas y por todo el corredor del Strip”, agregó.

Como parte de las restricciones se le pedirá a los usuarios usar tapabocas, mantener un distanciamiento social cuando sea posible, además de que en cada estación podrán encontrar dispensadores de desinfectante para manos.

Las horas de operación serán los lunes de 7 a.m. a 12 a.m., de martes a jueves de 7 a.m. a 2 a.m. y de viernes a domingo de 7 a.m. a 3 a.m. Las siete estaciones están en el MGM Grand, Ballys/Paris, Flamingo, Harrah’s/Linq, Centro de convenciones, Westgate y Sahara.

Durante diciembre del 2020, el LVCVA adquirió el monorriel, por lo que será la primera vez que funcione bajo la tutela de la agencia encargada del turismo en el área de Las Vegas.