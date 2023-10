La fiebre por las Aces invadió Las Vegas

LAS VEGAS-Tras vencer las Liberty de Nueva York, este miércoles 18 de octubre los colores de Las Aces invadieron Las Vegas, con imágenes alegórica y de felicitación por el bicampeonato de la WNBA.

En el Strip de la ciudad, la estatua de la Libertad del Hotel y Casino New York New York se vistió con la camiseta oficial de las Aces de Las Vegas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

El techo de pantalla LED de Fremont Street Experience se engalanó con un mensaje de alegría por el logro deportivo del equipo de baloncesto femenino local.

La mantis religiosa del Downtown Container Park lanzó fuegos al ritmo de la canción de Queen, We are the champions, en honor al quinteto de baloncesto.

Algunas vallas luminosas en el Strip de Las Vegas se encendieron desde anoche con la imagen de las atletas nevadeneses.

Y esto es sólo un adelanto de los que será los próximos días, pues las jugadoras también recibirán las llaves de la ciudad, mientras que el lunes habrá un desfile que recorrerá parte de la ciudad para celebrar el segundo trofeo de la WNBA.