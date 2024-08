El jurado comienza a deliberar en el juicio por asesinato contra Robert Telles

LAS VEGAS - El jurado comenzó a deliberar el lunes en el juicio contra un expolítico demócrata del área de Las Vegas acusado de matar a un periodista de investigación a quien los fiscales dijeron que el funcionario culpó de escribir historias que destruyeron su carrera, arruinaron su reputación y amenazaron su matrimonio.

"Y lo hizo porque Jeff no había terminado de escribir", dijo el fiscal Christopher Hamner durante los argumentos finales sobre el acusado Robert Telles y el periodista asesinado Jeff German. "Es como unir los puntos", agregó.

Los jurados deliberaron durante aproximadamente dos horas y media antes de enviarle al juez una nota alrededor de las 4:15 p.m. solicitando más papel para hacer anotaciones y un técnico de la corte para mostrarles cómo hacer zoom en un video de una computadora portátil mientras estaban en la sala del jurado. Regresaron a las deliberaciones y permanecieron más allá de la hora habitual de finalización de la corte, las 5:00 p.m.

Las deliberaciones se reanudarían el martes.

Telles perdió su primaria demócrata para un segundo mandato después de los primeros artículos de German para el Las Vegas Review-Journal en mayo de 2022 sobre su conducta al mando de una oficina del condado que maneja propiedades no reclamadas. Los informes describían disturbios y acoso en el lugar de trabajo de Telles y una relación romántica entre él y una empleada.

El día antes de que German fuera asesinado a puñaladas, Telles se enteró de que los funcionarios del condado de Clark estaban a punto de proporcionarle al periodista correos electrónicos y mensajes de texto que el funcionario y la mujer compartieron, en respuesta a la solicitud del reportero de registros públicos. Otra historia estaba en perspectiva, indicó Hamner.

"El asesinato ocurrió al día siguiente… unas 15 horas después", indicó la fiscal Pamela Weckerly mientras presentaba al jurado una cronología y videos del todoterreno marrón de Telles saliendo del vecindario cerca de su casa poco después de las 9:00 a.m. del 2 de septiembre de 2022, y conduciendo por calles cercanas a la residencia de German breve tiempo después.

Se vio al conductor del todoterreno con un atuendo naranja brillante similar al que usaba una persona captada por una cámara caminando hacia la casa de German y deslizándose hacia un patio lateral.

"Esa persona se queda, al acecho", afirmó Weckerly, reproduciendo nuevamente un video de la casa de un vecino que muestra cómo se levanta la puerta del garaje de German y el periodista camina hacia el patio lateral donde fue atacado, poco después de las 11:15 a.m.

Pasan poco más de dos minutos y la figura de color naranja aparece y camina por la acera. German no vuelve a aparecer.

La fiscal dijo que el asesinato fue un homicidio en primer grado porque las pruebas demostraron que fue intencional, deliberado y premeditado. Si bien los fiscales no tenían el arma homicida, dijeron que las pruebas eran claras de que se utilizó una.

Weckerly también se centró en un mensaje de texto de la esposa de Telles, al que no respondió, en el que le preguntaba: "¿Dónde estás?". Este mensaje fue recibido por el acusado unos 45 minutos antes del asesinato de German, según las pruebas.

Hamner y Weckerly indicaron al jurado que creen que Telles no respondió porque dejó su teléfono celular (y su capacidad para rastrearlo) en casa.

El cuerpo de German fue encontrado al día siguiente, y el ADN de Telles se halló debajo de las uñas del fallecido. Cuando se le preguntó sobre el ADN, Telles dijo que creía que había sido plantado.

No se encontró sangre ni ADN de German en Telles, en su vehículo o en su casa, indicó el lunes el abogado defensor Robert Draskovich, instando al jurado a "preguntarse qué es lo que falta".

Draskovich presentó por primera vez un nuevo clip de video, centrándose en una imagen de un todoterreno marrón como el de Telles, visto a través de la ventanilla del pasajero con la silueta en sombras de un conductor al volante. La imagen era una prueba de la acusación que no se había mostrado al jurado.

Ese conductor no era Telles, dijo el abogado, señalando que su cliente es completamente calvo.

El jurado volvió a oír hablar de trozos cortados de un sombrero de paja ancho y una zapatilla deportiva gris encontrados en la casa de Telles que parecían los que llevaba la persona que vestía la camiseta naranja, que nunca se encontró.

"Ustedes son los únicos jueces de los hechos", expresó Draskovich al jurado durante sus argumentos finales antes de que el panel se redujera a 12, hiciera un receso para almorzar y comenzara justo antes de las 2:00 p.m. a deliberar.

"No estoy loco. No estoy tratando de eludir la responsabilidad", dijo Telles al jurado el viernes para terminar su segunda y última ronda de testimonio autoguiado en su defensa. "No maté al señor German y soy inocente", afirmó.

El testimonio se produjo el día en que German hubiera cumplido 71 años. Originario de Milwaukee, fue un periodista respetado que pasó 44 años cubriendo el crimen, los tribunales y la corrupción en Las Vegas.

Telles, de 47 años, es un abogado que ejerció el derecho civil antes de ser elegido en 2018. Su licencia de abogado fue suspendida tras su arresto varios días después del asesinato de German. Se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable.

Los jurados han estado atentos durante todo el juicio, observando a Telles en el estrado de los testigos y en la mesa de la defensa. El lunes se sentó con el ceño fruncido y los ojos ligeramente entrecerrados ante las imágenes de computadora frente a él mientras Weckerly y Hamner hablaban.

En su testimonio, había nombrado a colegas de oficina, agentes inmobiliarios, dueños de negocios y policías a los que acusó de "incriminarlo" por el asesinato de German. Dijo que fue una represalia por su esfuerzo de cruzada para erradicar la corrupción que vio en su oficina de unos ocho empleados que manejaban casos de propiedad sucesoria.

"No soy el tipo de persona que apuñalaría a alguien. No maté al señor German. Y ese es mi testimonio", afirmó el acusado el jueves.

El lugar donde se encontraba Telles cuando mataron a German siguió siendo un tema central durante el juicio, ya que Weckerly y Hamner presentaron 28 testigos y cientos de páginas de fotos, informes policiales y videos.

Telles y otras cinco personas testificaron durante el juicio para la defensa. Ningún miembro de la familia Telles fue llamado al estrado ni identificado en la galería del juicio.

Alrededor de una docena de familiares del periodista se sentaron juntos en silencio en la sala del tribunal el lunes. Se negaron como grupo a hacer comentarios a The Associated Press.

El asesinato atrajo una amplia atención. German fue el único periodista asesinado en Estados Unidos en 2022, según el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York. La organización sin fines de lucro tiene registros de 17 trabajadores de los medios asesinados en Estados Unidos desde 1992.