“Soy inocente”: Robert Telles declara en su juicio que no mató al periodista Jeff German

LAS VEGAS - En sus primeras palabras ante un jurado, un exfuncionario electo demócrata del área de Las Vegas declaró el miércoles que no mató a un periodista de investigación que escribió artículos críticos sobre él y su conducta en el lugar de trabajo. Luego prometió contar su historia.

"Este es el día que he estado esperando", dijo Robert Telles después de que su abogado recibió permiso del juez de primera instancia para que el acusado testificara "a modo de narración" en lugar del formato estándar de preguntas y respuestas.

El abogado, Robert Draskovich, se sentó después. Había aconsejado firmemente a su cliente que no subiera al estrado y se arriesgara a ser interrogado bajo juramento por dos fiscales que dieron por finalizado su caso de asesinato el lunes después de cuatro días, 28 testigos y cientos de páginas de fotos, informes policiales y evidencia en video que pesan fuertemente en contra de Telles.

El hombre podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable.

"Inequívocamente soy inocente", expresó Telles, hablando suavemente y girándose en el estrado de los testigos para enfrentarse a 12 jurados y dos suplentes que se inclinaron hacia delante para mirarlo. Algunos sostenían cuadernos y bolígrafos preparados. La silenciosa sala del tribunal estaba repleta de medios de comunicación y espectadores, incluidos varios miembros de la familia del periodista asesinado Jeff German.

"No maté al señor German", afirmó Telles. "Cuando comparto una opinión con ustedes, ese es mi derecho. Y es su derecho decidir si están de acuerdo o no con mi opinión, si quieren dudar de mi opinión o no. Sólo espero que no me impidan compartir con ustedes lo que tengo que decir", agregó.

Así comenzaron los primeros 90 minutos del testimonio de Telles. En 30 minutos, después de empezar y parar y de dar instrucciones improvisadas al personal del tribunal para que mostrara fotos y documentos, algunos jurados estaban mirando alrededor de la sala. Algunos cuadernos estaban en el suelo. Un hombre hacía girar su bolígrafo entre los dedos.

En menos de una hora, la jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Michelle Leavitt, le estaba advirtiendo a Telles que dejara de hablar hasta que se pronunciara sobre las objeciones de los fiscales a su testimonio, y le dijo que sus "opiniones no son relevantes en este momento".

Telles no parecía entender. Los abogados defensores sólo pueden presentar opiniones e interpretaciones sobre las pruebas durante los argumentos finales.

"Así que, de nuevo, le voy a pedir que limite su testimonio a los hechos y las observaciones que haya hecho", indicó la jueza.

El día terminó a las 5:00 p.m. Telles tenía previsto volver al estrado de testigos el jueves para terminar su relato y luego enfrentarse al contrainterrogatorio del que le han advertido. Draskovich ha dicho que espera que Telles sea el último testigo de la defensa.

"He estado sentado en una celda durante casi dos años", dijo Telles a los jurados, añadiendo más de una vez que estaba "muy nervioso".

Telles, de 47 años, era un abogado que ejercía el derecho civil y se desempeñó como administrador de propiedades no reclamadas del condado antes de perder su trabajo. Su licencia de abogado fue suspendida tras su arresto varios días después de que German fuera acuchillado y apuñalado hasta la muerte fuera de su casa el 2 de septiembre de 2022. Ningún miembro de la familia ha sido llamado como testigo de carácter en su nombre.

German, de 69 años, pasó 44 cubriendo a mafiosos y funcionarios públicos de Las Vegas en el Las Vegas Sun y el Las Vegas Review-Journal. Alrededor de 10 de sus familiares y amigos han asistido al juicio. Se han negado a hablar con los medios.

Telles ha dicho anteriormente que no mató a German, pero nunca dio cuenta de lo que estaba haciendo ese día. Ha afirmado que fue incriminado por el crimen y que fue víctima de una red inmobiliaria política y social de la "vieja guardia" por tratar de luchar contra la corrupción que vio en su oficina.

El miércoles, un gerente de un club deportivo testificó que los registros mostraban que la membresía de Telles se utilizó para registrarse en un local de Las Vegas poco después del mediodía el día en que mataron a German. Pero también dijo que el video de los huéspedes que llegaban y salían a esa hora ya no estaba disponible.

Anteriormente, un experto en datos de celulares que testificó en defensa de Telles admitió durante el interrogatorio de un fiscal que el teléfono del acusado no mostró actividad saliente desde las 8:48 a.m. hasta las 2:05 p.m. de ese día, un período en el que la evidencia ha demostrado que German fue asesinado.

La policía y los fiscales han dicho que creen que Telles dejó su teléfono en casa. Alegan que el acusado mató a German porque el periodista escribió artículos para el Las Vegas Review-Journal sobre una oficina del condado en crisis bajo el liderazgo de Telles, incluidas acusaciones de que el político tenía una relación inapropiada con una compañera de trabajo.

La evidencia ha demostrado que el ADN de Telles se encontró debajo de las uñas de German y que el acusado tenía vínculos familiares con una SUV marrón vista en el vecindario del periodista aproximadamente a la hora en que fue asesinado.

La policía encontró en el teléfono móvil y el ordenador de Telles cientos de fotos de la casa de German y varias páginas de su expediente de identidad, incluidas las marcas de tiempo que mostraban que habían sido recogidas apenas unas semanas antes del asesinato.

En la casa de Telles, la policía encontró trozos cortados de un sombrero de paja ancho y una zapatilla deportiva gris que parecían los que llevaba una persona captada en un video de seguridad del vecindario, que vestía una camiseta naranja de manga larga de gran tamaño, llevaba una gran cartera de tela y se deslizó hacia un patio lateral de la casa de German antes de que el periodista fuera emboscado y dejado muerto en un charco de sangre.