Juicio contra Robert Telles inicia con un video del atacante “al acecho”

LAS VEGAS— Un jurado en una sala silenciosa vio un video de seguridad de una persona que vestía ropa de color naranja brillante entrar al patio de una casa donde un veterano periodista de investigación de Las Vegas fue emboscado y asesinado hace casi dos años, mientras comenzaba el miércoles el juicio de un ex funcionario electo del condado acusado del asesinato del reportero.

El video fue grabado desde la casa de Holly y Row Bailey, viejos vecinos y amigos de Jeff German, a un reportero del Las Vegas Review-Journal. Los Bailey lloraron mientras le decían al jurado que les parecía extraño que la puerta del garaje de German permaneciera abierta todo el día con su auto adentro, pero que no pudieron comunicarse con él por teléfono o mensaje de texto.

“Esa persona se queda, acechando a Jeff German”, dijo la fiscal Pamela Weckerly a los jurados durante las declaraciones iniciales en el juicio de alto perfil. “El señor German abre su garaje, entra en ese patio lateral y es atacado”.

German, que vivía solo, fue encontrado al día siguiente en el patio lateral, acuchillado y apuñalado hasta la muerte. Era el fin de semana del Día del Trabajo de 2022. Tenía 69 años. El asesinato de German, que pasó 44 años cubriendo a mafiosos y funcionarios públicos de Las Vegas, y el arresto varios días después de Robert Telles, ex administrador demócrata electo de una oficina del condado de Clark de propiedades no reclamadas, sorprendieron a Las Vegas y al mundo del periodismo.

Los fiscales dicen que los artículos que German escribió en los que criticaba a Telles y a una oficina del condado en Turmoil, incluidas las acusaciones de que Telles tenía una relación inapropiada con un empleado subordinado, proporcionaron la motivación de Telles para el asesinato.

Telles, de 47 años, se declaró inocente del asesinato con un arma letal de una persona de 60 años o más y podría enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable. Los fiscales no buscan la pena de muerte. Telles ha dicho que no mató a German, que lo incriminaron por el crimen y que la policía manejó mal la investigación.

Después de que aparecieran los primeros artículos de German en mayo de 2022, Telles perdió una primaria del partido para mantener su puesto electo. Weckerly le dijo al jurado que German estaba preparando otro artículo sobre Telles cuando murió.

German fue el único reportero asesinado en los EE. UU. entre los 69 trabajadores de los medios de comunicación asesinados en todo el mundo ese año, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas.

En el video, los arbustos crujen, pero la vista hacia el patio lateral está bloqueada. El fiscal deja que la escena se reproduzca en silencio para la sala del tribunal repleta. Pasaron poco más de dos minutos, luego la figura naranja emerge y comienza a caminar por una acera. German no reaparece.

Otro video del vecindario muestra a la persona de naranja subiendo a una camioneta todoterreno marrón como una que un fotógrafo del Review-Journal encontró a Telles lavando afuera de su casa varios días después. Un día después de eso, Telles fue arrestado por la policía de Las Vegas. Ha permanecido encarcelado desde entonces.

Las primeras imágenes de German que vio el jurado el miércoles fueron fotos de la autopsia: su garganta cortada; camiseta azul claro manchada de sangre; brazos con múltiples marcas de cortes; material oscurecido debajo de las uñas. Algunos de los aproximadamente 10 miembros de la familia German en la sala del tribunal se secaron las lágrimas. Telles entrecerró los ojos y miró el monitor de video de la mesa de la defensa.

El abogado defensor Robert Draskovich ha dicho que Telles tiene la intención de testificar en su defensa. Eso podría suceder la próxima semana.

"¿Está el Sr. Telles en posición de decir quién mató al Sr. German? No", dijo Draskovich al jurado durante su declaración de apertura el miércoles.

Pero prometió presentar evidencia de que el caso está contaminado y no es tan fuerte como han dicho los fiscales, incluido el ADN que se cree que es de Telles encontrado debajo de las uñas de German.

"Habrá una gran cantidad de testimonios sobre el ADN", dijo Draskovich. "Se harán inferencias, se extraerán inferencias y se atacarán inferencias".

Draskovich dijo que tiene la intención de demostrar que algunos videos de la cámara corporal de la policía de la detención de Telles antes de su arresto fueron destruidos, y sugirió que elementos clave pueden haber sido colocados por otra persona en la casa de Telles, incluido un sombrero de paja cortado como el que usaba la persona que vestía de naranja.

"No se encontró sangre alguna" de German "en el señor Telles", dijo Draskovich.

Draskovich presentó a su cliente como un hombre de familia hecho a sí mismo que se pagó sus estudios de derecho y un funcionario público electo que luchaba contra la corrupción y que se enfrentó al rechazo político y social de una red inmobiliaria de la “vieja guardia” que, según Draskovich, se beneficiaba comprando y vendiendo propiedades de personas cuyas propiedades administraba la oficina de Telles.

Las publicaciones en las redes sociales, los correos electrónicos, los mensajes de texto y las declaraciones públicas de Telles que se quejaban de los artículos de German eran “una respuesta razonable a las críticas que venían del trabajo”, dijo el abogado defensor. “Estaba alterando el orden establecido”.

“No me interesa nada más que la justicia, la equidad y ser una buena persona”, se escucha a Telles decirle a German en una entrevista de audio transmitida con los artículos del Review-Journal de mayo de 2022 sobre la oficina del administrador público. “Es increíble hasta dónde llegan… para tratar de arruinar mi vida personal”.

El testimonio de los testigos de la acusación el miércoles también incluyó a los técnicos de la escena del crimen de la policía que recogieron pruebas. Se espera que Weckerly y su colega fiscal Christopher Hamner sigan presentando el caso del estado hasta el jueves y el viernes.

Los familiares de German no han hablado públicamente sobre el asesinato y se negaron a hacer comentarios como grupo en el tribunal el miércoles.

Weckerly, en su declaración de apertura, indicó que la fiscalía estaría preparada para las líneas de defensa de Telles.

"Al final, este caso no es sobre política", dijo al jurado. "No se trata de una supuesta relación inapropiada. No se trata de quién es un buen jefe o quién es un buen supervisor o de favoritismo en el trabajo. "Se trata simplemente de asesinato".