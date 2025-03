Alanis Morissette anuncia su residencia de conciertos en Las Vegas

LAS VEGAS.-La cantante canadiense Alanis Morissette anunció su residencia de conciertos en Las Vegas comenzará a mediados de octubre y se extenderá hasta finales de noviembre de 2025.

Morissette se presentará en The Colosseum del Hotel y Casino Caesars Palace a partir del 15 de octubre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

"Dios mío, Las Vegas 🤩🤩 😆😍 Estoy súper emocionada de anunciar mi residencia en The Colosseum en Caesars Palace el 15, 17, 18, 22, 24 y 25 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre", escribió la cantante en sus redes sociales.

Se espera que en las ocho fechas Alanis interpretes los éxitos de su multipremiado álbum "Jagged Little Pill", como: You Oughta Know, Ironic, You Learn, Head over Feet y Hand in My Pocket.

La preventa comienza el martes 4 de marzo a las 10 a. m., mientras que la venta general empieza el viernes 7 de marzo a las 10 a. m., hora del Pacífico. "¡¡¡No puedo ESPERAR!!!", escribió Alanis.