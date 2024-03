Caitlin Clark detrás del aumento de las apuestas en Las Vegas

LAS VEGAS— Los audaces triples del logo de Caitlin Clark y sus logros récord han impulsado a los fanáticos de los deportes que antes no cruzaban la calle para ver el baloncesto femenino a configurar sus DVR para los juegos de Iowa.

Los apostadores también se han interesado y han utilizado parte de su dinero discrecional en Clark y los Hawkeyes, el primer favorito en el Albany Regional 2 del Torneo de la NCAA. Iowa juega contra Holy Cross o UT Martin en la primera ronda el sábado.

Caesars Sportsbook informó que la cantidad de apuestas en juegos de baloncesto universitario femenino esta temporada en comparación con hace un año fue un 190% mayor con un 153% más de dinero apostado.

“Vimos que el impulso iba creciendo lentamente hacia el final de la temporada regular el año pasado y luego durante el torneo”, dijo Grant Tucker, quien dirige el intercambio de baloncesto universitario para Caesars. "Obviamente, Iowa tuvo una gran racha hasta la final. Así que a medida que avanzaba el torneo, las apuestas aumentaron. Su estrellato creció.

“Todo encaja perfectamente cuando piensas en (nombre, imagen y semejanza) y todo sucede. "Realmente nunca habíamos visto a un atleta universitario como este, especialmente en el juego femenino en cualquier deporte".

Caesars y BetMGM planean ofrecer apuestas de propuesta en torno a Clark, y su popularidad ha creado un efecto indirecto para otros equipos de baloncesto universitario femenino. Tucker dijo que Caesars ha pasado de publicar cuatro o cinco juegos femeninos en un día determinado a entre 12 y 15.

También ha afectado las apuestas futuras, con Iowa pasando de 12-1 en el Caesars para ganar el campeonato nacional a 6-1 gracias al dinero de los jugadores ocasionales. Los profesionales no han intervenido y prefieren quedarse con Carolina del Sur, que es favorita con -135.

"Creo que lo bueno de Caitlin Clark es que ha cambiado un poco la dinámica del baloncesto universitario", dijo Derek Stevens, propietario de varios casinos del centro de Las Vegas, incluido Circa. “El interés en el baloncesto universitario femenino definitivamente ha experimentado un gran aumento en las últimas dos temporadas, y Iowa y Caitlin Clark son la razón. Creo que es algo divertido. A la gente le está gustando. "Lo estamos mostrando dentro de Circa Las Vegas, por lo que es impresionante ver cómo se ha desarrollado".

Sheldon Jacobson, que opera el sitio BracketOdds, dijo que los brackets siguen siendo enormemente más populares para el torneo masculino, en una proporción de 60 a 1, pero Clark ha creado más interés para las mujeres.

“Cuando tienes a Caitlin Clark jugando, cuanto más sobrevivan los Iowa Hawkeyes, más interés habrá”, dijo Jacobson. “Se ha convertido en una estrella de rock entre las jugadoras de baloncesto y eso es fantástico para el juego. Es genial para el deporte y espero que continúe. Sin duda, la extrañaremos mucho cuando termine su carrera en tan sólo unas semanas”.

Lo que deja al baloncesto universitario femenino en una encrucijada.

Clark será un acto difícil de seguir, aunque la estudiante de primer año de la USC, JuJu Watkins, está demostrando que podría tener el juego para hacer precisamente eso.

"Es más que solo juego, también es personalidad", dijo Jacobson. “Es realmente toda la Gestalt. (Clark) realmente aporta algo especial al juego. Vi intencionalmente algunos de los juegos en la televisión cuando ella jugaba solo porque era muy interesante de ver. "Ella aporta algo especial al juego y eso es fantástico para el deporte".

Tucker dijo que espera cierta regresión en el interés cuando Clark se dirija a la WNBA después de esta temporada, pero su partida no detendrá por completo el impulso del baloncesto universitario femenino.

"Su estrellato es único", dijo Tucker. “NIL llegó para quedarse. Hay más estrellas por venir, pero no sé si realmente alguien podrá estar al nivel de Caitlin Clark. "No diría que volvería a ser como era hace cuatro o cinco años, pero no sé si esto es realmente sostenible a largo plazo".

APUESTAS MASCULINAS DESTACADAS

Tucker dijo que Creighton y McNeese State han tomado algunas medidas notables sobre apuestas futuras para el torneo masculino de la NCAA.

En cuanto a los movimientos de línea notables, dijo que Drake pasó de ser un favorito con Washington State a un favorito de 1 1/2 puntos, BYU subió dos puntos a un favorito de 10 puntos sobre Duquesne y Tennessee pasó de 17 1/2. 2 a 21 puntos sobre San Pedro.