Las Vegas batalla por seguir siendo la capital mundial de las bodas

Las Vegas se esfuerza para mantener su posición como la "Capital Mundial de las Bodas", mientras enfrenta desafíos económicos y culturales después de la pandemia del COVID-19 y un mercado cada vez más competitivo para las posibles parejas.

El condado de Clark registró poco más de 72,000 matrimonios en 2023,. Pero, según la secretaria del condado, Lynn Goya, cuya oficina emite licencias de boda, las nupcias en la "Ciudad del Pecado" han tenido una tendencia "plana".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Para aumentar esos números, Goya y el equipo de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas (LVCVA, por sus siglas en inglés) han estado trabajando para atraer directamente a quienes esperan casarse.

"Hemos estado estableciendo una asociación en la que realmente podemos perseguir a nuestros competidores (otros lugares de destino para bodas) de una manera más reflexiva", dijo Goya.

Hace casi una década, Goya apoyó la aprobación de la ley SB395, que instituyó un cargo de $14 sobre las licencias de matrimonio que se destina a un fondo de turismo de bodas.

Una de las razones por las que Las Vegas es un destino popular para celebrar bodas es la facilidad para obtener una licencia de matrimonio. Elmer Turcios, fotógrafo jefe de The Little Vegas Chapel, indicó que los futuros recién casados ​​sólo necesitan una identificación o pasaporte y una "actitud positiva" para casarse en el condado de Clark.

Incluso con el atractivo de la ciudad como destino para bodas, Goya aseguró que su oficina está viendo "más bodas imitadoras en todo el país", y cuando las parejas tienen varias opciones, la industria se vuelve cada vez más competitiva.

"Lo que las parejas buscan en este momento es tranquilidad y aliviar algo de presión", indicó.

En Las Vegas, las bodas pueden costar desde menos de $100 hasta varios miles de dólares. En Fremont Wedding Chapel, un paquete de "firma y vete" costaría a los posibles recién casados ​​solo $69. Pero, junto con varias capillas, ofrece distintos niveles de paquetes ampliados que cuestan más según los servicios incluidos. Según The Wedding Report, el costo promedio de una boda en el condado de Clark en 2023 fue de $27,675.

El costo, combinado con puntajes crediticios deficientes, ha provocado que aproximadamente 8,500 parejas en Nevada pospongan o cancelen su boda. Así lo reveló un análisis de datos reciente y un estudio de más de 3,000 parejas. El estudio también mostró que el 61% de los encuestados que dijeron que tuvieron que posponer sus planes de boda este año, indicaron que planeaban casarse en 2025. El 29% de los encuestados afirmó que planea casarse dentro de los próximos tres años.

Según el estudio, tener mal crédito suele impedir que las parejas soliciten préstamos personales, que muchos utilizan para ayudar a pagar los gastos de la boda. Aunque muchos optan por pedir préstamos, la inflación y los costos adicionales siguen afectando a las parejas que pagan de su bolsillo.

Aunque Goya dijo que Las Vegas "probablemente se quedó corta" en ofrecer paquetes con todo incluido como los que existen en otros lugares para celebrar bodas, las parejas todavía suelen elegir la ciudad por "todo lo que Las Vegas ofrece".

"En Las Vegas, (las parejas) normalmente obtienen el servicio completo donde pueden contratar al fotógrafo, la recepción, la ceremonia, el entretenimiento, todo al mismo tiempo, y eso es realmente atractivo para las parejas que buscan desviar la atención del evento y ponerla en ellos mismos, sus amigos y familiares", opinó Goya. "La gente que viene aquí tiene una conexión especial con Las Vegas. A nadie le encanta hablar más de su boda que a alguien que vino a Las Vegas para casarse", agregó.

Bridgett Raschko, una novia que se casó recientemente en Las Vegas, dijo que eligió casarse en la ciudad exactamente por esa razón: la experiencia de una boda allí.

"Tuvimos a (un imitador de) Elvis (Presley) cantando en nuestra boda, lo que hizo que fuera una experiencia aún mejor", indicó Raschko.

Para los residentes locales, como Raschko, casarse en Las Vegas es más bien una rareza, afirmó Goya. Señaló que normalmente el 80% de las bodas en el condado de Clark son entre personas que no viven allí y van específicamente para casarse. Añadió que desde 2008, entre el 20% y el 25% de esas bodas han ocurrido entre parejas que llegaron de fuera de Estados Unidos.

Goya señaló que perder el mercado internacional durante la pandemia de COVID-19 fue "bastante duro para la industria de las bodas aquí".

Entonces Goya, en asociación con LVCVA, comenzó a comercializar la ciudad y fundó Las Vegas Wedding Club, una iniciativa para recopilar y promover historias de entre las 5 millones de parejas que recibieron una licencia de matrimonio en el condado de Clark.

"Estamos tratando de recopilar tantas historias como sea posible para la historia, porque las parejas que vinieron al condado de Clark para casarse en realidad ayudaron a transformar Las Vegas en un destino reconocido internacionalmente", aseguró Goya.

Las cifras internacionales han comenzado a acercarse a lo que eran antes de la pandemia, pero Goya dijo que, en general, la industria de las bodas está viendo menos casamientos cada año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las tasas de matrimonio se mantuvieron estables entre 2009 y 2017, con un promedio de entre 6.8 y 7 por cada 1,000 personas. Sin embargo, esas tasas cayeron un 6% de 2017 a 2018, a 6.5 ​​por 1,000 personas, la tasa más baja en más de un siglo.

Turcios, el fotógrafo de bodas principal de The Little Vegas Chapel, dijo que el negocio atrae a las parejas a casarse en Las Vegas al ofrecer nuevos paquetes cada mes, incluidos aquellos con temas navideños. Afirmó que "Halloween es uno de nuestros mejores días (para los negocios)".

Además de la mayor competencia de otros destinos para bodas, Turcios indicó que una de las mayores luchas que enfrenta The Little Vegas Chapel son las cosas que están fuera de su control.

"La mayor lucha que tenemos ahora es el calor. Mucha gente ha decidido reducir el tráfico hacia Las Vegas sólo porque hace demasiado calor", sentenció.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.