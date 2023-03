Pareja demanda a clínica de fertilidad por supuesto error al implantar un embrión

Dos padres entablaron una demanda contra una clínica de fertilidad de Pasadena, alegando que implantaron por error un embrión que portaba una mutación genética para un cáncer de estómago raro y mortal, y luego trataron de encubrirlo.

Jason y Melissa Diaz dicen que le dijeron específicamente a Huntington Reproductive Center Fertility (HRC) que no querían transmitir la mutación genética a sus hijos. A pesar de eso, alegan, Melissa Díaz dio a luz a un bebé con una mutación en el gen CDH1 como resultado de las acciones de la clínica, por lo que es probable que desarrolle cáncer gástrico difuso hereditario.

La familia presentó una demanda de arbitraje por separado por negligencia en la implantación ilícita del embrión. La demanda, específicamente, afirma que HRC ocultó información a los clientes, incluido que tienen un “largo historial” de confusiones pasadas de material genético y que sus procesos y procedimientos son insuficientes para evitar tales errores.

“No me gustaría que nadie en la Tierra experimentara este tipo de dolor, y ahora me veré obligado a ver a mi propio hijo, mi propia carne y sangre, pasar por esto después de que Melissa y yo trabajamos tan duro para protegerlo”, dijo entre lágrimas Jason Díaz durante una conferencia de prensa el miércoles.

En una declaración escrita enviada a la estación hermana NBC4, HRC dijo que respalda el “profesionalismo y la experiencia” de su personal médico y que siente empatía por la familia.

“Sin embargo, los pacientes asociados con el caso buscaron pruebas genéticas y asesoramiento genético fuera de HRC Fertility. Con una parte externa, deseaban que se les implantara un embrión masculino, lo que llevamos a cabo de acuerdo con los deseos explícitos de la familia y de acuerdo con el más alto nivel de atención”, escribió la clínica.

El cáncer difuso hereditario representa solo del 1 al 3% de todos los cánceres de estómago y es difícil de detectar, según el Instituto Nacional del Cáncer. Los médicos recomiendan que a las personas con la mutación CDH1 se les extirpe el estómago, lo que a su vez provoca efectos de por vida. Si el cáncer se propaga, el tratamiento es más difícil y la tasa de supervivencia a cinco años es inferior al 20%, según el NCI.

Jason Díaz señaló que le diagnosticaron cáncer a los 32 años, en 2018, y tuvieron que extirparle el estómago después de que la quimioterapia no funcionó. Dos de sus tías, agregó, murieron de cáncer gástrico luego de ser diagnosticadas en sus cuarenta.

Los Díaz dijeron que buscaron tratamiento de FIV porque ambos estaban genéticamente predispuestos al cáncer: Jason, al cáncer de estómago, y Melissa al cáncer de mama y de ovario, a través de una mutación en el gen BRCA1.

Un procedimiento de recuperación de óvulos de junio de 2020 produjo cinco embriones, según la demanda. Un informe de embriones incluido en la demanda mostró que sólo un embrión no tenía ninguna de las mutaciones que los Díaz estaban analizando. Después de que se implantó ese embrión, Melissa Díaz sufrió un aborto espontáneo temprano.

Eso llevó a la pareja a pedir otro implante.

Según la demanda, su coordinadora de FIV le dijo a Melissa Díaz por correo electrónico que uno de los embriones tenía la mutación BRCA1, pero no la mutación CDH1 que causa cáncer de estómago. Debido a que el riesgo de que la mutación causante de cáncer de ovario y de mama afectara a un niño era “significativamente” más bajo, dijo Melissa Díaz, la pareja decidió la implantación de ese embrión a continuación.

En realidad, según la demanda y una copia del informe del embrión proporcionado en la demanda, ninguno de los cinco embriones era un niño con la mutación BRCA1 pero no con la mutación CDH1. Eso significaba que el segundo embrión implantado a Melissa Díaz era un niño que tenía la mutación que causaba el cáncer de estómago.

Según la demanda, la pareja solo se enteró de lo que había sucedido cuando su hijo ya tenía unos 10 meses, después de que Melissa Díaz comenzó a comunicarse con otro coordinador de FIV sobre otra posible implantación de embriones o procedimiento de recuperación de óvulos.

El segundo coordinador envió a la madre una copia del informe original del embrión, que mostraba que el embrión que se había implantado era en realidad uno con la mutación del cáncer de estómago. La demanda alega que el médico de la pareja sabía que no querían transmitir la mutación del cáncer de estómago, pero siguió adelante con la implantación de todos modos.

También alega que HRC luego entregó a Melissa Díaz otra copia del informe del embrión que, a diferencia del primer informe enviado a la madre, excluía la clasificación del embrión, el sexo y las notas escritas a mano sobre los embriones que se habían implantado. Esto, según la demanda, fue un intento de HRC de encubrir su error.

“Fue impactante. Mi propio proveedor médico cambió mis registros. El hecho de que trataran de ocultar lo que hicieron alterando mis registros demostró que sabían que habían hecho algo mal”, dijo Melissa Díaz.

La pareja ahora teme lo que le deparará el futuro a su hijo, así como los altos costos asociados con una cirugía de extirpación de estómago.

La demanda señala que el niño tiene más del 80% de posibilidades de desarrollar el cáncer de estómago que se presenta en su familia. Si eso sucede y le tienen que extirpar el estómago, tendrá que modificar “drásticamente” sus hábitos alimenticios y enfrentar deficiencias nutricionales continuas, diarrea crónica y otras dificultades de por vida que pueden impedirle realizar ciertos trabajos o participar en actividades cotidianas.

“Es un bebé tan feliz, y saber el dolor que tiene frente a él que tiene que enfrentar por algo que nos esforzamos tanto por prevenir, me aplasta, me duele el alma”, dijo Melissa Díaz.

