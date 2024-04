Paso a paso: cómo solicitar una licencia para la venta ambulante en el Condado Clark

LAS VEGAS-Este martes 30 de abril entró en vigencia la nueva ordenanza que regulará la venta ambulante en el Condado Clark.

Esta ordenanza estipula que todo comerciante ambulante requiere una licencia para operar, por lo que hay que seguir una serie de pasos para lograr su aprobación.

"A partir del martes, 30 de abril de 2024, el Condado Clark comenzará a aceptar solicitudes de licencias comerciales para vendedores ambulantes. Usted podrá solicitar en línea o programar una cita en persona", indica el portal del Condado Clark.

REGISTRO DE COMERCIANTE Y SEGURO

Antes de solicitar una licencia de vendedor ambulante del Condado Clark debes cumplir una serie de requisitos, como registrarte en el Portal de negocios de Nevada: Secretary of State, solicitar un permiso válido del Distrito de Salud del Sur de Nevada y adquirir un seguro de responsabilidad general.

En este sentido debes presentar al Director un certificado de Seguro de responsabilidad general emitido por una compañía de seguros autorizada para hacer negocios en el estado de Nevada.

Tenga en cuenta que "Clark County" debe figurar como asegurado adicional en la póliza de seguro y que los límites de la póliza no serán inferiores a:

•$250,000 dólares por lesiones corporales o muerte de una persona

•$500,000 dólares por lesiones corporales o muerte de dos o más personas

•$50,000 dólares por lesiones o destrucción de la propiedad en cualquier accidente

MEDIDAS DEL VEHÍCULO

De igual forma, debes tomar en cuenta la medida de tu vehículo donde se realizará la venta ambulante, por lo que se requiere el tipo de medio de transporte y un dibujo o fotografia que identifique la longitud, anchura y altura.

"Cualquier medio de transporte operado por un licenciatario no debe exceder los 25 pies cuadrados", indica el tutorial del Condado Clark.

Cabe resaltar que todos los equipos, alimentos, materiales y letreros utilizados para la venta deben estar contenidos en o dentro del vehículo, sin exceder las medidas.

SOLICITUD DE LICENCIA

Para obtener una licencia de vendedor ambulante, debes utilizar la herramienta en línea del Condado Clark para inciar el proceso de solicitud, aquí.

Después de introducir toda la información empresarial necesaria en la página «Nombre y propiedad de la empresa», añada el código NAICS que corresponda a su solicitud: Código NAICS de Venta Ambulante: 722340

"La Licencia Comercial del Condado Clark se basa en los servicios prestados. Si usted está llevando a cabo negocios dentro de la zona no incorporada del Condado Clark que no sean de venta ambulante, se requiere una licencia adicional. Cada vendedor ambulante con licencia bajo este capítulo no operará más de un medio de transporte a la vez", recalcan las indicaciones.

En esta solicitud debes ser muy claro a la hora de hacer una descripción de los productos que vas a vender, tal como se establece en el código del Condado Clark 7,200,050.

Además, debe verificar que los números de teléfono y correos electrónicos proporcionados deben estar correctos, pues se necesitará esta información para el inicio de sesión, avisos importantes y una futura renovación de licencia.

Debes estampar tu firma una vez leída la declaración para certificar que toda la información facilitada es exacta.

Desués de este paso, debes leer el aviso sobre el requisito de un permiso de salubridad válido del Distrito de Salud del Sur de Nevada y responder a la pregunta sobre la preparación de alimentos.

Se debe eligir también el tipo de transporte que se utilizará en la venta ambulante y adjuntar los documentos necesarios.

Una vez que haya completado toda la información requerida, compruebe la "Revisión de la solicitud" para asegurarse de que todo está correcto.

OPCIONES DE PAGO

Después tienes que hacer click en "Añadir a la factura" para pagar en linea. Tiene dos modalidades de pago en línea: tarjeta de crédito o cheque electrónico. También tienes la opción de imprimir la factura.

Es importante resaltar que el importe total incluirá la tasa de licencia y una tasa de solicitud no reembolsable de $45 dólares. "Tenga en cuenta que se aplica una comisión no reembolsable del 2.65% del total de la tarifa por cada pago con tarjeta de crédito o débito", indican las instrucciones en el portal del Condado Clark.



Revisa tu pedido y haz click en el botón "Pagar/Pay" para completar la transacción de pago. Se facturará por separado por el costo de este servicio.

TIEMPOS DE ESPERA

Después que tu solicitud haya sido enviada y recibirás un correo electrónico de confirmación para tus propios archivos. Asimismo, un técnico de licencias comerciales revisará tu solicitud y se pondrá en contacto contigo si falta algún requisito.

Una vez pagados los costos de la Licencia Comercial y aprobadas las inspecciones de seguridad pública por el Distrito de Salud, tu licencia será enviada por correo a la dirección del local comercial en un plazo de 10 días laborables.