El futuro de Melissa Lucio sigue incierto a dos años de que se pospuso su ejecución en Texas

TEXAS - Este jueves 25 de abril, Melissa Lucio cumple dos años de haberse liberado de la angustia de estar a la expectativa de que sería ejecutada. Sin embargo, continúa a la espera de que su caso se resuelva a su favor en la corte.

Este tiempo transcurrido es "demasiado" para la organización Free Melissa Lucio, que aprovechó la fecha para compartir con sus seguidores en redes sociales un recordatorio del aniversario.

"Hoy se cumplen exactamente 2 años desde que se perdonó la vida a #MelissaLucio. Sigue sentada en el corredor de la muerte por algo que no hizo. ¡Dos años es demasiado tiempo! #LiberenAmelissaLucio", publicó la organización en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Los días previos a la ejecución pautada para el 27 de abril de 2022, más de 300,000 personas en al menos 16 ciudades de Estados Unidos se manifestaron en las calles para pedir un indulto para Lucio.

Ciudades como Los Ángeles, Washington DC y Atlanta respondieron al clamor de quienes creen en la inocencia de Lucio y nunca han perdido la esperanza de verla fuera de prisión.

Pero no todo ha sido positivo. Para febrero de 2022, Lucio admitió sentirse con miedo y resignada al que creía hasta ese momento sería su destino: muerte por inyección letal.

Nuevamente, la esperanza se posiciona del lado de Melissa cuando a mediados de este abril recientemente un juez recomendó que tanto la condena en el caso por la muerte de su hija como su sentencia de pena de muerte sean anuladas por el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas (CCA, por sus siglas en inglés).

La recomendación del juez Arturo Nelson fue realizada el pasado 12 de abril. El caso ahora pasa a la CCA, que tiene la potestad última de decidir si debe anularse la condena que pesa sobre Lucio.

EL CRIMEN POR EL QUE FUE CONDENADA

Lucio fue condenada en 2008 por el asesinato de su hija de 2 años, quien perdió la vida dos días después de caer por las escaleras de su casa en el Condado cameron, en Texas.

El 15 de octubre de 2007, Lucio se estaba mudando con su familia a un nuevo apartamento cuando la pequeña Mariah se cayó por una empinada escalera afuera del apartamento de la familia en la ciudad de Harlingen. La niña parecía no haber sufrido ningún daño grave después de la caída, pero dos días después se fue a dormir la siesta y nunca despertó.

Aunque ella y su familia han insistido en que Lucio no la mató, las autoridades del condado Cameron dicen que el día de la muerte de la niña hubo "evidencia de abuso que permitió el arresto" y la condena de Lucio.

¿CONFESIÓN BAJO PRESIÓN?

Durante horas de incesantes interrogatorios, Lucio negó más de 100 veces haber golpeado mortalmente a su hija.

Pero agotada por una vida de abuso y el dolor de perder a su hija Mariah, según sus abogados, la mujer de Texas finalmente accedió a los investigadores. "Supongo que lo hice", respondió Lucio cuando se le preguntó si ella era responsable de algunas de las lesiones de Mariah.

"Me sentí muy intimidada, fueron muy agresivos conmigo. Tuve mucho miedo esa noche, y finalmente llegó un momento en el que dije '"'quizá si les digo lo que quieren oír, me dejen en paz'. Así que eso es lo que hice, básicamente les dije 'ok, lo hice". ¡Pero no lo hice!'", dijo Lucio a EFE.

La familia de la madre hispana condenada a muerte, confirmó la decisión judicial tomada este lunes.