Salió de su casa y nunca regresó: el asesinato de Lesly Palacio sigue siendo un misterio

LAS VEGAS, Nevada - "Yo sé que a mi hija la mataron en esa casa". Con estas desgarradoras palabras la madre de Lesly Palacio reaccionó a la noticia que nunca esperó recibir y que le arrebató las ilusiones de volver a abrazar a su hija.

El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado en un desierto de Nevada el 9 de septiembre del 2020, varias semanas después de ser reportada como desaparecida tras una cita con uno de sus mejores amigos en Las Vegas.

Este sábado, día en el que se cumple un año de la desaparición de Lesly Palacio, la razón de su asesinato sigue siendo un misterio.

La madre de Lesly, entre lágrimas, habla de cuáles son los planes de la familia para conmemorar el primer aniversario de su homicidio. Alejandro Condis conversó con ella.

Aunque los resultados de la autopsia no se conocen aún, lo que sí está claro es que la muerte de la estudiante de enfermería fue un homicidio.

El presunto asesino, Erick Rangel, y quien era amigo de Lesly, está prófugo de la justicia desde entonces y se cree que escapó a México, mientras que su padre fue condenado a dos años en prisión por ser cómplice del crimen y haber ayudado a ocultar el cuerpo.

El asesinato de la joven de origen mexicano destrozó a su familia y conmovió a toda a la comunidad.

La joven hispana desapareció luego de haber salido a un bar con un amigo. Todo terminó en una tragedia.

UN MENSAJE DE TEXTO, LA ÚLTIMA PISTA

El 28 de agosto del 2020, Lesly Palacio se encontró con su viejo amigo de infancia y vecino, Erick Rangel, con quien estuvo esa noche en un bar y en dos casinos de Las Vegas.

Lo último que se supo de ella fue a través de un mensaje de texto que le envió a su hermana en el que le dijo que tenía algo que contarle, pero minutos más tarde su celular se apagó.

Mientras la familia de Lesly buscó desesperadamente a la joven por varios días, la familia de Erick reportó la extraña desaparición del hispano y de su padre, José Antonio Rangel, quienes vivían en el mismo vecindario de la joven.

Incialmente la policía no identificó a los Rangel como sospechosos, pero familiares de Palacio aseguraban que ellos había hecho algo; incluso vieron como la hermana y mamá de Erick se mudaban "porque sabían algo".

Esto prendió las alarmas de la policía metropolitana de Las Vegas y los investigadores inmediatamente sospecharon que Rangel y su padre habrían huido a México.

Aunque las autoridades inicialmente pensaron que la joven podría haber sido secuestrada, luego se confirmó la lamentable noticia de su muerte.

LA ENCONTRARON SEMIDESNUDA Y ABANDONADA

Once días después de su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo semidesnudo de Lesly en el parque estatal Valley of Fire, a unas 50 millas de Las Vegas. Las fotos usadas como evidencia revelaron que el cadáver estaba en pésimo estado y la joven solo vestía ropa interior que estaba mal colocada.

Un video de vigilancia captó a Erick Rangel y a su padre saliendo de su casa con el cuerpo de quien se cree es Lesly Palacio y lo arrastron hasta tirarlo dentro del baúl de una camioneta.

Yo sé que a mi hija la mataron en esa casa. A mí el instinto de madre me dice que la mataron ahí y yo necesito justicia Aracely Palacio

Según documentos judiciales, Erick Rangel le pidió a un amigo que le consiguiera gasolina porque "había matado a una mujer", pero el amigo se negó a brindarle ayuda.

"Yo sé que a mi hija la mataron en esa casa. A mí el instinto de madre me dice que la mataron ahí y yo necesito justicia", clamó desesperadamente la madre de la víctima.

La joven de 22 años habría sido asesinada por uno de sus amigos, cuyo paradero ahora es desconocido.

CONDENAN AL PADRE DEL PRESUNTO ASESINO

Tras su orden de arresto, ambos sospechosos se dieron a la fuga y se creía que habían escapado a México, mientras su famillia exigía por justicia para la estudiante de enfermería.

José Antonio Rangel, de 45 años, se entregó a las autoridades el 18 de enero y fue detenido en la frontera entre Estados Unidos y México, en un punto de San Diego, California.

Rangel fue enjuicidado bajo los cargos de ayudar a un criminal y de destrucción de evidencia, de los cuales se declaró cupable poco tiempo después. Fue sentenciado a 728 días en prisión por ambos cargos.

Al momento de anunciar su sentencia el 13 de agosto del 2021, ya había cumplido 205 días detenido. La jueza dijo que pese al sentir de la familia, no podía dar más tiempo en las rejas a Rangel conforme a la ley de Nevada.

Mientras tanto, su hijo sigue prófugo y no hay pistas de dónde puede estar ni de por qué habría asesinado a Lesly Palacio.

El hombre se entregó a las autoridades y confesó haber ayudado a su hijo a ocultar el cuerpo de la joven hispana en Las Vegas.

MISTERIO SIN RESOLVER: POR QUÉ LA ASESINARON

Ya ha pasado un año desde que se descubrió el cuerpo de Lesly en Valley of Fire, pero el médico forense del condado Clark no ha revelado las causas de la muerte y no ha dado un motivo por "falta de información".

Durante una audiencia sobre el caso, el detective de la policía metropolitana de Las Vegas a cargo de la investigación reveló que tras descubrir el cuerpo de Palacio, la autopsia inicial reveló que la ropa interior de Lesly estaba mal puesta.

Esta información fue constatada por Telemundo Las Vegas luego de obtener la evidencia presentada en corte; la foto no fue mostrada por ser material gráfico y por respeto a su familia.

El detective también reveló haber encontrado los pantalones de la mujer cerca, junto con marcas en la tierra que indicaban que la habían arrastrado.

Sin embargo, en la autopsia inicial no se determinaron cómo murió la joven hispana y se siguen esperando los resultados de toxicología. Otro de los oficiales en la misma audiencia dijo que hay un retraso en los estudios debido a la pandemia del coronavirus.

Uno de los sospechosos declaró que la joven murió de una sobredosis de drogas y que su hijo no le quitó la vida.

La familia de Lesly también desconoce las razones exactas del causas de su asesinato y en este momento solo se puede especular en los motivos de cómo terminó perdiendo la vida.

La madre de la joven hispana dijo que Erick Rangel estuvo intentando conquistar a su hija durante un largo tiempo y cree que esta pudo haber sido la razón que lo motivó a "asesinarla".

Por su parte, José Antonio Rangel aseguró a las autoridades que ella no había sido asesinada, sino que había muerto por una sobredosis cuando su hijo la había llevado a dormir a su casa tras haber salido juntos.

"Si él dice que mi hija tuvo una sobredosis, ¿Por qué no llamaron al 911? a pedir ayuda", dijo la madre. Ella no está de acuerdo con sus declaraciones y sospecha que la pudieron haber violado antes de matarla y que hasta le pusieron algo en su bebida sin que se diera cuenta.

Este caso está lejos de darse por terminado, y mientras no se pueda localizar a Erick Rangel, la familia de Lesly Palacio asegura no descansará hasta conseguir justicia tras la muerte inesperada de la joven de solo 22 años.