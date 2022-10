Jurado alcanza acuerdo sobre la sentencia contra el autor de la matanza de Parkland

MIAMI.- Este jueves se conoció que el jurado llegó a un acuerdo sobre la sentencia que recomendarán al juez para el autor confeso de la matanza de Parkland, Nikolas Cruz.

Se espera que la decisión sea leída en corte a las 10:30 a. m. de acuerdo a información obtenida por Telemundo 51.

Este martes, mientras deliberaba, el jurado pidió ver el rifle estilo AR-15 que usó el imputado el día del tiroteo. Ese rifle no está en la corte, y la oficina del sheriff de Broward dijo que no tenía un protocolo para transportarlo en ese momento. La jueza dijo que no quería violar ninguna norma de seguridad y el tema pasó para este jueves.

El martes fueron los argumentos finales. El fiscal describió la masacre como fría y calculada y dijo que el odio no es un trastorno mental, como ha buscado demostrar la defensa.

Al comenzar la audiencia la jueza leyó las instrucciones al jurado y todos los cargos contra el imputado. Mencionó, además, a cada víctima fatal. Con las instrucciones recibidas el jurado salió de la sala para comenzar a deliberar.

A raíz de dos consultas enviadas por los miembros del jurado, desde su aislamiento, las partes regresaron a la audiencia.

Una consulta fue referente al manual de diagnóstico y estadísticas de trastornos mentales de los CDC por el espectro alcohólico fetal. La otra, escuchar la transcripción de dos neurólogos, uno por la defensa y el otro por la fiscalía, que plantearon puntos diferentes en relación al trastorno mental del imputado.

Para que se imponga la pena de muerte solicitada por el fiscal Mike Satz en la sala de los tribunales de Fort Lauderdale, se necesita el voto unánime de los 12 miembros del jurado en al menos uno de los 17 cargos en su contra.

La abogada defensora, por su parte, dijo que Cruz "no tuvo control sobre el crack que su madre fumaba cuando él estaba dentro de su vientre" e hizo hincapié en los trastornos fetales que puede haber sufrido a causa de las adicciones de su progenitora.

La defensora les recordó a los jurados que tienen "la vida de Cruz en sus manos".

Una votación unánime a favor de la pena de muerte en uno solo de los 17 cargos por homicidio de los que Cruz debe responder basta para que la jueza Elizabeth Scherer pueda sentenciarlo a la pena capital.

En la sala estaban hoy familiares de las víctimas y alumnos que sobrevivieron al tiroteo, que dejó también 17 heridos.

En su alegato final Satz dijo al jurado que Cruz planeó todo meticulosamente para el tiroteo con un rifle de asalto en la que había sido su escuela aquel Día de San Valentín de 2018.

"Fue calculado (…), fue intencional y fue una masacre sistemática", subrayó el fiscal que repasó el recorrido mortal de Cruz por el edificio de primer año, disparando incluso por las ventanas de las puertas que estaban cerradas y rematando a los alumnos a los que había alcanzado con sus disparos.

"Estaba cazando a sus víctimas", alegó el fiscal, que pidió al jurado que tenga en cuenta las imágenes y las palabras de Cruz en las redes sociales.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS EN SALUD MENTAL

La semana pasada los fiscales presentaron videos de las entrevistas hechas este año al asesino confeso en la cárcel con dos de sus expertos en salud mental en las que respondió de forma cruda sobre la planificación y motivación del tiroteo.

Entre otras, Cruz dijo que comenzó a planificar el tiroteo cuando tenía 13 o 14 años, unos cinco años antes de hacerlo, y que realizó su propia investigación. "Estudié a los asesinos en masa y cómo lo hicieron, sus planes, qué consiguieron y qué usaron", dijo.

Durante el largo juicio, la defensa argumentó que el consumo excesivo de alcohol de su madre biológica durante el embarazo lo dejó con daño cerebral.

Muy pronto se decidirá si el autor confeso de la matanza es sentenciado a cadena perpetua o pena de muerte. Conoce lo que viene en esta etapa del juicio.

Subrayó además que a los 9 años de edad, el atacante de Parkland fue víctima de abuso por parte de un vecino que presuntamente lo obligó a realizar "actos sexuales" para permitirle jugar con una videoconsola.

La semana pasada el psiquiatra forense Charles L. Scott expuso que los "actos de agresión premeditados" de Cruz son característicos del trastorno de personalidad antisocial y no del Reconocimiento del Trastorno del Neurodesarrollo Relacionado con el Alcohol, conocido por sus siglas en inglés ARND.

Scott, que ha testificado en el juicio como parte de la acusación, refutó la afirmación de la defensa de que el joven sufrió toda una vida de problemas de salud emocional, física y mental que provocaron un "comportamiento cruel".

Según el especialista, Cruz no era tan impulsivo ni estaba tan fuera de control como dice la defensa.

Cruz, detenido sin derecho a fianza desde el mismo día de los hechos, se declaró culpable de la muerte a tiros con un rifle estilo AR-15 de 14 alumnos y 3 empleados de la secundaria.

El pasado 18 de julio comenzaron las declaraciones de apertura y el testimonio de los testigos para este juicio.