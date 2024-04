La Casa de los Famosos termina para Cristina, quien es la décimo cuarta eliminada

En la noche eliminación más intensa de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que resultó de una serie de posicionamientos extremos el domingo, este lunes las puertas se abrieron para despedir a Cristina, quien después de 98 días de convivencia en el popular reality se convirtió en la décimo cuarta eliminada y se queda sin la posibilidad de llevarse el maletín con $200,000 en efectivo del premio para el ganador.

La primera hora de la gala Nacho Lozano y Jimena Gállego, conductores del reality, la destinaron a ver cómo estaban el ambiente y las emociones dentro de La Casa, donde siguieron los llantos, las estrategias y las actitudes de algunos que dicen no comprender cómo se pusieron en la situación que viven.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

De hecho, Nacho aprovechó ese clima para hacer una entrevista diferente y reveladora a cada uno de los seis nominados: Cristina, Patricia, Lupillo, Paulo, Aleska y Maripily.

"Quiero hacer un pacto contigo".

LO QUE GUARDAN EL CORAZÓN Y LA MENTE DE LOS FAMOSOS

"Creo que a mis compañeros les pesa ser todavía los nuevos, los consideran más débiles", dijo Cristina, lideresa del cuarto Fuego. "Pero aquí estamos, para hacer a los equipos grandes, más pequeños". La española consideró que el público no quiere más alianzas, sino cinco o seis finalistas auténticos.

Con Patricia, Nacho utilizó un juego en el que él le daba una palabra y la boricua decía el primer nombre que llegaba a su mente: "Falso": Romeh, respondió ella. "Peligroso": Romeh. "Sin poder", ahora veo a todos muy empoderados aunque La Casa nos ha calificado a los nuevos como que no tenemos poder. "Traicionero": quien nos hizo la traición más grande al cuarto Fuego, Maripily. "Hipócrita": sigo en la misma línea, Maripily

A Lupillo, le preguntó si en el rostro de sus compañeros veía ¿miedo o esperanza? Y "El Toro del Corrido", le comentó que a estas alturas todos sienten miedo, pero que eso es bonito porque les hace seres humanos e indica que les gusta la competencia. "Todos, es gente muy balanceada, muy recta, y la verdad yo les deseo lo mejor a todos".

¿Quién la libra esta noche?, cuestionó Nacho a Lupillo: "Yo siento que Aleska. Es de mi cuarto, de mi equipo y yo respaldo y estoy al cien con mi equipo", respondió.

Luego, fue el turno de Paulo: ¿Quién se distrae, queda eliminado?, preguntó Nacho. El actor consideró que un descuido sí puede resultar caro, sobre todo para quienes llegaron al final porque son un blanco fácil.

Así llegó la oportunidad para Maripily: ¿Crees que cualquiera pueda salir esta noche o hay nominados con más riesgo?, le preguntaron al huracán boricua, quien consideró que todos pueden salir, sobre todo quien usa palabras y estrategias falsas.

¿Quién te preocupa que se vaya?, repreguntó Nacho y ella mencionó que Aleska, porque es una candidata fuerte. Pero, añadió, "estaría muy preocupada si se queda Lupillo porque es un candidato sucio".

Aleska insistió en que ella aún no entiende por qué Alana no la salvó, ya que era un tema de lealtad y principios. No obstante, ve positivo que haya ocurrido de esa forma porque "así cierro emocionalmente, me desprendo".

¿A quién reemplazarías de La Casa con algún nominado?, de dijo Nacho a la modelo venezolana. A Lupillo con Geraldine, dijo sin titubear.

ASÍ REGRESARON A CASA

Por decisión del público, quien permanece en La Casa de los Famosos es Patricia, dijo Nacho al dar a conocer a la primera salvada, quien abrazó a cuatro de sus compañeros y deseó éxito a Maripily, quien le respondió "gracias, mi amor".

Patricia recorrió el pasillo agradeciendo a Dios y se reunió con el resto de los habitantes de La Casa, que especulaban quién era porque la escuchan corriendo con gran fuerza.

La siguiente salvada por el público, dijo Nacho, es una persona que recibió el número suficiente de votos para seguir por el camino que lleva al maletín de $200,000. La persona que regresa es Paulo, quien abrazó con gran fuerza a Cristina, besó en la mano a Maripily, en la mejilla a Aleska, y dio unas palmadas a Lupillo.

"Es muy fuerte. Se va uno de los veteranos", dijo Cristina al despedir a su compañero del cuarto Fuego, quien recibió el abrazo de Patricia, Geraldine y Alana al reunirse con ellos.

Lupillo fue el tercer salvado por decisión del público, quien se despidió con cariño de Aleska diciéndole que la esperaba de regreso. Y, mientras recorría el pasillo, los habitantes de La Casa -con excepción de Romeh- hacían bromas y se notaban relajados.

"¡Cuéntanos todo!", le pidió Alana mientras lo abrazaba. ¿Se siente feo, verdad?, añadió Patricia.

Para regresar a La Casa, Maripily se despidió de Cristina y Aleska entre "te amos" y deseos de buena suerte.

"Voto perdido", gritó Maripily desde lo alto de la escalera, que descendió entre burlas a Lupillo, a quien le pidió que votará por ella nuevamente la próxima semana. Y aunque el intérprete se separó del grupo, la boricua y Romeh se colocaron frente a él para reírse.

Totalmente sorprendida, Cristina escuchó que ella era la eliminada. Al despedirse de Aleska, le pidió que les dijera a Paulo y a Patricia que si le recogían todas sus cosas.

"El espejo".