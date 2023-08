Cómo las redes sociales están empeorando la crisis de salud mental de adolescentes

SAN DIEGO - Los adolescentes están atravesando una crisis de salud mental. El aviso del cirujano general de Estado Unidos, emitido en mayo del 2023, indica que el uso de las redes sociales puede estar contribuyendo al problema.

Las autoridades médicas están alarmadas por los riesgos potenciales del uso de las redes sociales y la salud mental de los adolescentes.

Según el centro de investigaciones Pew, casi todos los adolescentes dicen estar conectados a sus dispositivos todos los días, y la mitad dice que acude a las redes constantemente.

Este comportamiento coincide con otra cifra alarmante - Casi 3 en 5 niñas reportan sentirse tan tristes o deprimidas que no pueden participar en sus actividades diarias.

Según los centros de control y prevención de enfermedades, se trata del más alto porcentaje de adolescentes con estos sentimientos en más de una década.

“El tiempo que está en tu teléfono mirando para abajo es tiempo que no está afuera, que no estás haciendo ejercicio, que no estás interaccionando con amigas o amigos , que no estás yendo al cine y todas esas cosas se van acumulando.”, dice, Alexandra Canetti, Psiquiatra.

La psiquiatra de niños y adolescentes Alexandra Canetti dice que algunos jóvenes duran entre 6 y 8 horas al día en frente de las pantallas, y la mayoría de este tiempo es en las redes sociales.

Pero hay buenas noticias, la asociación americana de psicología,aseguran que los adolescentes que reducen su uso de las redes sociales en un 50 % reportan sentirse mejor sobre su peso y su apariencia física.

Su recomendación: Hacer un horario para usar las aplicaciones puede ayudar a crear hábitos saludables.

“Tanto iOS como Android ofrecen varias opciones para que los padres tengan el control, así que si no quieres que tu adolescente use una aplicación a ciertas horas, puedes cambiar la configuración para deshabilitar el app a esas horas”, afirma, Elmer Guardado, Portavoz de Consumer Reports.

Otra opción - programa tu enrutador para que el WiFi se apague automáticamente. Haz lo siguiente: busca la barra de direcciones en tu router y accede a los controles administrativos. Ahí, puedes hacer un horario para el WiFi. Recuerda, puedes aplicar este horario a todos los dispositivos en tu casa o seleccionar algunos.

La doctora Canetti dice que es importante tener una conversación con tus jóvenes sobre las decisiones que están tomando.

Los padres también pueden establecer zonas libres de dispositivos en ciertos cuartos de su casa o hasta durante horas específicas. También deje esos dispositivos cuando estén de vacaciones y recuerde que modelar el tipo de comportamiento que espera ver en sus hijos es muy importante.