Manejar sin permiso podría resultar en arresto de indocumentados

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas habló con Telemundo Las Vegas sobre los riesgos que corren las personas, sobre todo algunos inmigrantes indocumentados, al manejar sin un documento que les dé el permiso.

Adén Ocampo y Alejandra Zambrano, voceros de la policía metropolitana, revelaron que el arresto de personas por parte de los oficiales se debe a que suelen no contar con un permiso de manejo que les asegure que la persona es quien dice ser y no alguien más.

Nevada es uno de los 13 estados en la nación que ofrece la opción de pedir una Tarjeta de Autorización para Conducir para los indocumentados; este beneficio se ofrece para que los inmigrantes puedan manejar legalmente.

Sin embargo, hay muchas personas que no realizan el trámite con el DMV y se aventuran a manejar sin un permiso, y de ser detenidos por la policía, pueden ser arrestados ya que los oficiales no tienen manera de comprobar la identidad de las personas.

“No es una identificación…pero nuestros oficiales la aceptan como una identificación para saber quién es usted, ya que podemos verificar con el DMV”, dijo Ocampo sobre la Tarjeta de Autorización. “Si me das un documento de México, yo como oficial de Estados Unidos no voy a poder verificar si eres tú, o si es un vecino, o si la compraste en otro lugar; no tenemos forma de verificar que eres tú en ese momento”, agregó.

“Si no podemos identificar a la persona…el problema viene siendo que tenemos que llevar a la persona a la cárcel para poder tomar sus huellas (digitales)”, dijo Zambrano; por lo que invitan a todos los inmigrantes indocumentados a que vayan al DMV para sacer este documento que les permite manejar de manera legal en Nevada.

El DMV ha revelado en el pasado que no comparte su base de datos con ICE y la policía usa este documento para poder identificar a los inmigrantes indocumentados: “A la policía no le importa que no tengan documentos; queremos saber que pueden conducir un vehículo”, agregó Zambrano.

De acuerdo con declaraciones del jefe de la policía metropolitana, Joe Lombardo, sus oficiales no están permitidos a actuar como agentes de inmigración, por lo que no detendrán a una persona basada en su estatus migratorio; pero detendrán a todos aquellos que no se puedan identificar.