Corea del Norte afirma haber lanzado misil antiaéreo, su cuarta prueba en tres semanas

SEÚL - Medios estatales informaron el viernes que Corea del Norte disparó el jueves un nuevo tipo de misil antiaéreo más sofisticado, una prueba que aparentemente no fue detectada por Seúl o Washington y que supone su cuarto test de este tipo en las últimas tres semanas.

La agencia estatal de noticias KCNA informó que la Academia de Ciencias de la Defensa llevó a cabo la prueba sin ofrecer muchos más datos al respecto y añadió que el test se ejecutó el jueves, el mismo día en que el líder norcoreano Kim Jong-un cerró la puerta al diálogo con Estados Unidos pero afirmó que restablecerá la comunicación telemática con Corea del Sur.

Este gesto de acercamiento diplomático coincide con una serie de pruebas de armas que comenzaron el pasado 12 de septiembre y que en un momento dado fueron respondidas por Seúl con otra prueba de misiles y el anuncio de que Corea del Sur está desarrollando nuevas armas, lo que evidencia una grave escalada armamentística en la península.

La nota de KCNA no nombra este nuevo misil, no dice dónde tuvo lugar la prueba y no aporta datos de vuelo del proyectil, aunque afirma que el test fue "de gran importancia práctica para estudiar y desarrollar distintos sistemas de misiles antiaéreos futuros".

El texto destaca la "rápida respuesta y precisión de guiado" del arma y "el aumento sustancial en la distancia para derribar objetivos aéreos" y menciona el uso de nuevas tecnologías como el "control de timón doble y el motor de vuelo de doble impulso".

El control de timón doble parece consistir en la adición de diferentes alerones en la ojiva y la franja media del misil para incrementar su maniobrabilidad, según la foto publicada por KCNA.

La prueba tuvo como objetivo "confirmar la efectividad operativa de la lanzadera, el radar y el vehículo de comando de batalla integral", así como el rendimiento del misil, según KCNA.

El militar Pak Jong-chon, uno de los cinco miembros del poderoso presidium del partido único, estuvo presente en el lanzamiento, al que no asistió Kim Jong-un.

Pak, que fue degradado en verano por un incidente relacionado con la gestión de la pandemia para ser restituido poco después e incluido como parte del presidium, ha supervisado varias de las últimas pruebas de misiles realizadas por el régimen.

La actual escalada militar en la península tiene lugar con el diálogo sobre desnuclearización, el cual Kim rechazó el jueves reavivar, estancado desde 2019.