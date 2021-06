Sanción ejemplar por grito homofóbico: el Tri jugará a puerta cerrada

CIUDAD DE MÉXICO - En medio de la emoción, los aficionados siguieron gritado en los estadios la palabra prohibida. Por ello, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, impuso a la selección mexicana una multa de alrededor de $75,000 y tendrá que jugar dos partidos oficiales a puerta cerrada.

"Tenemos preocupación por lo que puede venir y sanciones que pueden seguir", admitió este viernes el director técnico del Tri, Gerardo Martino.

La FIFA tomó esta decisión luego de que en marzo de este año, durante el Torneo Preolímpico que se desarrolló en Guadalajara, se volvió a escuchar el grito discriminatorio y homofóbico que había sido prohibido con el protocolo establecido desde el 2019.

Ante ello, Yon de Luisa, presidente del órgano que rige al fútbol en México, la Femexfut, hizo un llamado a los apasionados de este deporte.

"Dicen que ya paren", advirtió De Luisa.

Los seguidores de la selección, como Isaac Rojas, lamentaron el castigo, porque dice que desde la visión de los mexicanos, el término, no tiene una mala intención.

"Es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de expresar, en realidad no han entendido la manera en que se grita esta palabra, no es insulto, no es una ofensa", aseguró Rojas.

La Federación Mexicana de Fútbol fue penalizada con 10,000 francos suizos.

Pero, además, el aficionado, como muchos otros, asegura que está preocupado por lo que puede venir para el representativo de México.

El máximo órgano del fútbol confirmó que abrió otro procedimiento contra México por el mismo grito registrado el 29 de mayo en juego amistoso contra la Selección de Islandia, que se realizó en Texas.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol adelantó que las sanciones que podrían seguir serían perder puntos y partidos, el descenso de categoría o la exclusión de competencias.