Colectivos feministas exigen justicia ante nulos avances de homicidio ocurrido en México

MÉXICO - Integrantes de colectivos feministas protestaron este martes frente a la sede de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, en Ciudad de México en apoyo a Yesenia Zamudio, para exigir celeridad y justicia en el caso de su hija María de Jesús Jaimes Zamudio, “Marichuy”, asesinada en 2016.

Las mujeres clausuraron simbólicamente la sede de la Fiscalía, mientras Yesenia Zamudio se reunía con la fiscal del caso, Sayuri Herrera, para conocer los avances de la investigación y, nuevamente, salir con un sentimiento de frustración.

"Me frustro de ver que me explican y me explican en términos que son legales, y yo lo único que quiero que me digan es cuándo los van a detener o si hay alguna fecha, pero no me dicen, en realidad fue más como un recibimiento", describió la mujer al salir de la Fiscalía.

El caso, que fue reclasificado en septiembre de 2019 como feminicidio, no ha presentado avances, aseguró Yesenia Zamudio, quien pertenece al colectivo feminista NiUnaMenos.

Marichuy, de 19 años, era estudiante de Ingeniería Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional y fue asesinada tras asistir a una fiesta de la que salió en compañía de tres compañeros y un profesor, quienes -según la relatoría de hecho- la arrojaron por la ventaja de su departamento.