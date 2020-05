Católicos mexicanos se las ingenian para sentirse cerca de Dios

MÉXICO - Con su fe a flor de piel, Estela Enríquez enciende las veladoras y eleva sus oraciones rogando porque lleguen hasta el cielo y sean escuchadas: “mi señor, te pido por todas las familias de México y del mundo, que esta pandemia se acabe".

"Hemos orado para que esta enfermedad pase rápidamente", dice Enríquez.

Al igual que millones de católicos, ante el cierre de las iglesias, ella colocó en su casa un altar con las imágenes de lo santos que dice le hacen favores. Y es que en tiempos de la cuarentena la religión se ha extendido más allá de los templos.

En todo el país ya es común que las bendiciones se repartan en las calles por aire o por tierra: desde los techos de los autos y las cajas de las camionetas las figuras gigantes y los padres mandan sus mensajes.

"Para que vean que Jesús está preocupado por ellos", afirma el sacerdote Silwill Dávila.

Y otros recorren las colonias acompañados por las muestras de gratitud de los creyentes que reciben sus bendiciones.

Rolando Laime, quien es el párroco de la iglesia de Cala Cala en la ciudad boliviana de Cochabamba, optó por explorar Tik Tok y crear su cuenta "@padrerolando" en la que muestra su "faceta" más divertida, sin dejar de lado su indumentaria religiosa, que ya ha sacado más de una risa.

"Yo siento una satisfacción, me lleno de fe, me lleno de espíritu santo, me lleno todo el corazón", dice Rosario Degollado, quien profesa la religión católica.

Por supuesto, los afectados por la pandemia no han sido olvidados.

Además de los improvisados altares, lo sacerdotes están acudiendo a los hospitales para reconfortar a las familias de los enfermos, y desde afuera bendicen y dan los santos óleos a quienes adentro luchan por sus vidas.

Además, sus rezos son reforzados con los que salen de cada casa, como la de Carmen Cortés, quien diariamente pide por los suyos y por las víctimas de este virus.

"Así es como si fuéramos a la iglesia, porque yo creo que donde estemos, está Dios", dice Cortés.

Y es precisamente esta fe, explica, la que le ha permitido a los católicos mantener la esperanza en medio de la pandemía.