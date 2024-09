Wynn Resorts pagará $130 millones por permitir que dinero ilegal llegara a su casino en Las Vegas

LAS VEGAS - La compañía de casinos Wynn Resorts Ltd. aceptó pagar $130 millones a las autoridades federales y admitir que permitió que empresas de transferencia de dinero sin licencia de todo el mundo canalizaran fondos a los jugadores de su propiedad insignia en el Strip de Las Vegas.

La compañía que cotiza en bolsa dijo que un acuerdo sin procesamiento alcanzado el viernes representaba una cifra monetaria identificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como "fondos involucrados en las transacciones en cuestión" en el resort Wynn Las Vegas.

En declaraciones a los medios de comunicación y a la Comisión Federal de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la empresa dijo que la confiscación no era una multa y que los hallazgos del caso, que duró una década, no equivalían a lavado de dinero.

La fiscal federal Tara McGrath en San Diego indicó que el acuerdo demostraba que los casinos son responsables si permiten que los clientes extranjeros evadan las leyes estadounidenses. Afirmó que se creía que $130 millones es la confiscación más grande realizada por un casino "basada en admisiones de irregularidades criminales".

Wynn Resorts aseguró que cortó vínculos con todas las personas y empresas involucradas en lo que el gobierno caracterizó como "transacciones complicadas" en el extranjero.

"Varios exempleados facilitaron el uso de empresas de transferencia de dinero sin licencia, lo que viola nuestras políticas internas y la ley, y por lo que asumimos la responsabilidad", indicó la compañía en un comunicado el sábado a The Associated Press.

En su comunicado de prensa, el Departamento de Justicia detalló varios métodos que dijo se utilizaron para transferir dinero entre Wynn Las Vegas y personas en China y otros países.

En uno de los casos, denominado "Flying Money", un agente sin licencia utilizó varias cuentas bancarias extranjeras para transferir dinero al casino para que lo usara un cliente que de otra manera no podría acceder a efectivo en Estados Unidos.

En otro caso, una persona a la que se hace referencia como "Human Head" jugó en el casino siguiendo las instrucciones de otra que no estaba dispuesta o no podía hacer apuestas debido a las leyes contra el lavado de dinero, entre otras.

El Departamento de Justicia señaló que una persona, que actuaba como agente independiente del casino, realizó más de 200 transferencias de dinero por un valor de casi $18 millones a través de cuentas bancarias controladas por Wynn Las Vegas "o entidades asociadas" en nombre de más de 50 clientes extranjeros.

Wynn Resorts calificó su acuerdo con el gobierno como un paso final en un esfuerzo de seis años para "dejar atrás por completo los problemas heredados y concentrarnos en nuestro futuro". La presentación ante la SEC señaló que la investigación comenzó alrededor de 2014.

No utilizó el nombre del exdirector ejecutivo Steve Wynn. Pero desde 2018, la empresa matriz se ha visto envuelta en problemas legales en torno a su salida después de que el Wall Street Journal informara por primera vez sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Los abogados de Wynn en Las Vegas no respondieron el sábado a los mensajes sobre el acuerdo de la empresa.

Wynn, que ahora tiene 82 años y vive en Florida, ha dicho que no tiene vínculos con la empresa que lleva su nombre. Ha negado constantemente haber cometido conducta sexual inapropiada.

El multimillonario desarrollador de un imperio de casinos de lujo en Las Vegas, Massachusetts, Mississippi y el enclave chino de juego de Macao renunció a Wynn Resorts después de que los informes se hicieran públicos, se deshizo de acciones de la empresa y se retiró de la junta corporativa.

El año pasado, en un acuerdo con los reguladores del juego de Nevada, aceptó cortar vínculos con la industria que ayudó a dar forma en Las Vegas y pagar una multa de $10 millones. No admitió ninguna irregularidad.

En 2019, la Comisión de Juegos de Nevada multó a Wynn Resorts con una cifra récord de $20 millones por no investigar las denuncias de conducta sexual inapropiada que se hicieron contra él antes de que renunciara. Los reguladores de juegos de azar de Massachusetts multaron a la empresa y a un alto ejecutivo con $35.5 millones por no revelar las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Wynn mientras solicitaba una licencia para su resort Encore Boston Harbor. La empresa no admitió haber cometido ninguna irregularidad.

En noviembre de 2019, Wynn Resorts acordó aceptar $20 millones en daños y perjuicios de Wynn y $21 millones de las compañías de seguros para resolver las demandas de los accionistas que acusaban a los directores de la empresa de no revelar las acusaciones de mala conducta.

El Departamento de Justicia dijo el viernes que, como parte de su investigación, 15 personas admitieron previamente lavado de dinero, transferencia de dinero sin licencia u otros delitos, y pagaron multas penales por más de $7.5 millones.

Wynn Resorts señaló en su declaración del viernes que su acuerdo de no procesamiento con el gobierno no se refería al lavado de dinero.