Un taco que te haga decir: “¡Estoy en casa!”

LAS VEGAS-Ayer fue martes de tacos, pero este este miércoles 4 de octubre es mucho más especial porque se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Taco.

El taco es el platillo mexicano que, por su delicioso sabor y variopintas combinaciones, ha traspasado fronteras complaciendo el paladar de los más exigentes.

Los tacos se han convertido en una de las comidas rápidas preferidas tanto hispanos como anglosajones en este país.

Y los mexicanos que viven en Estados Unidos aseguran que un taco es una comida llena de añoranzas que los acerca a su país natal. "Siempre como los tacos de birria porque me acuerdan a la comida que hacía mi mamá", expresó Julio Quevedo.

Por su parte, Víctor González, dueño Vito's Tacos, expresó que hasta los niños aman los tacos por su explosión de sabores en cada uno de sus bocados. "Todos aman los tacos, hasta los niños, que son los más pikis, aman los tacos de quesabirria", dijo González.

Los esposos Melissa y Víctor Zúniga, de raíces mexicanas, coinciden en que los tacos saben a familia.

"Me hacen sentir como si estuviera en casa, como la comida de la abuelita, en nuestro México querido. Un taco me hace sentir: ¡estoy en casa!".

La preferida

El listado "Top 100 Most Popular Dishes in the world" de TasteAtlas, de 2021, sitúa a los tacos como la comida latinoamericana más popular del mundo.

"Los tacos son el plato nacional de México, y se remontan a las minas de plata mexicanas del siglo XVIII, cuando la palabra taco se refería a la pólvora que se envolvía en un trozo de papel y se introducía en las rocas. Se utilizaba para extraer el preciado mineral de las minas y se llamaban tacos de minero. Hoy, la palabra es ampliamente conocida para designar la principal comida callejera y rápida de México", se describe en el portal de TasteAtlas.