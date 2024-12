Orquesta Sinfónica de Henderson ofrecerá concierto navideño gratuito

HENDERSON-Si eres de los que se siente inspirado por la música en la época decembrina, no te puedes perder el concierto navideño gratuito de la Orquesta Sinfónica de Henderson.

La cita navideña es este sábado 14 de diciembre en Coronado High School, a partir de las 7:00 p. m.

A la Orquesta Sinfónica de Henderson le acompañará el coro de Coronado High School, “The Madrigals”, así como con los saxofones de la banda de Foothill High School y el coro de la escuela primaria Robert & Sandy Ellis.

El repertorio de este concierto, dirigido por la maestra Alexandra Arrieche, estará encabezado por piezas magistrales y tradicionales de la época navideña.

"Puede esperar escuchar música del Polar Express, así como clásicos navideños como Have Yourself a Merry Little Christmas y We Wish You a Merry Christmas", se lee en el informe.

Para obtener más información, visite hendersonsymphonynv.org