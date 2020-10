Steve Sisolak dice que no endurecerá restricciones por coronavirus

La tasa de infecciones por coronavirus en Nevada está aumentando de nuevo, pero los funcionarios estatales son reacios a culpar a las pautas relajadas y dicen que aún no hay razón para considerar medidas más estrictas.

"No estamos en ese punto ahora", dijo el martes el gobernador Steve Sisolak durante una conferencia de prensa en Las Vegas. "No quiero llegar a ese punto, no quiero que eso suceda, así que estamos trabajando para relajar más las cosas y hacer que la gente vuelva a su nueva normalidad", dijo.

Sisolak y los funcionarios de salud estatales señalaron las tendencias nacionales y mundiales en lugar de la flexibilización de las pautas estatales como la causa de los picos y dijeron que la adherencia a las medidas de prevención podría frenar la propagación del virus y prevenir la reimplementación de restricciones.

La tasa de infecciones de Nevada ha aumentado desde que Sisolak relajó las restricciones sobre el tamaño de las reuniones públicas el 1° de octubre. Desde entonces, el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca ha redesignado el estado como una "zona roja", después de la cantidad de casos nuevos por semana por cada 100,000 habitantes superó los 100.

En los condados más grandes del estado, el informe del grupo de trabajo recomendó que "tanto las reuniones públicas como las privadas deben ser lo más pequeñas posible y, de manera óptima, no extenderse más allá de la familia inmediata".

El gobernador reconoció que las tasas de casos nuevos y hospitalizaciones por COVID-19 tenían una tendencia un poco "alarmante" en Nevada. Pero se hizo eco de comentarios anteriores de funcionarios de salud que apuntaban a tendencias más amplias en lugar de decisiones para aliviar las restricciones en Nevada.

"No necesariamente lo vincularía directamente" a la flexibilización de las restricciones, dijo el lunes el director de Nevada COVID-19, Caleb Cage. "Estamos viendo que ocurre la misma escalada en todo el país y, de hecho, también en todo el mundo".

El promedio móvil de 14 días de Nevada para la tasa de positividad, que mide la transmisión comunitaria del virus, comenzó esta semana en 9.1% por tercer día consecutivo.

No había sido tan alto como el 9% desde el 4 de septiembre. Fue entonces cuando el estado se encontraba en medio de una tendencia a la baja de dos meses en la que la tasa de positividad cayó del 14.3% el 1° de agosto a menos de la mitad a mediados. Septiembre ronda por debajo del 7% la mayor parte de las últimas dos semanas de septiembre antes de subir hasta el 7.1% el 30 de septiembre.

La Organización Mundial de la Salud ha fijado una meta del 5% para la tasa de positividad, un nivel que Nevada no ha estado por debajo desde mediados de mayo. El promedio móvil de 14 días tiene un retraso de siete días.

La renuencia de Sisolak a revertir los planes de reapertura lo pone en desacuerdo con los gobernadores demócratas en estados como Nueva York, Nuevo México y California, que han reimplantado las restricciones en respuesta al aumento de las tasas de coronavirus.

Sisolak dijo que la trayectoria de Nevada dependía en gran medida de los residentes y su compromiso con medidas que incluían el distanciamiento social y el uso de máscaras. Él imploró a los residentes que no sucumbieran a la "fatiga de COVID" si querían evitar la necesidad de endurecer las restricciones en escuelas y negocios.

“Desafortunadamente, este virus no se fatiga. Está vivo y coleando; es así de simple. No podemos cansarnos porque el virus no está cansado”, dijo.

Se abstuvo de nombrar directamente al presidente Donald Trump, pero se refirió al compromiso inconsistente de Trump de cubrirse la cara y comenta que la pandemia está llegando a su fin.

“Sé que el comportamiento de ciertos funcionarios en los niveles más altos de nuestro gobierno va en contra de los expertos en salud pública, crea una sensación de que la pandemia ha terminado o cuestiona si las máscaras funcionan. Crea división”, dijo Sisolak.