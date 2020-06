Sindicato presenta demanda contra casinos del Strip por coronavirus

El sindicato que representan a 65,000 trabajadores de casinos del área de Las Vegas acusó el lunes a algunos operadores de centros turísticos de poner a los empleados en riesgo de enfermedad y muerte durante la pandemia del coronavirus al escatimar en medidas de seguridad como un requisito para el uso de cubrebocas.

"Quieren trabajar, pero quieren trabajar de manera segura", dijo la ejecutiva de la Unión Culinaria, Geoconda Argüello-Kline, sobre los empleados. "Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a estos trabajadores, estas familias y esta comunidad".

Una demanda presentada el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Las Vegas no cita directamente la muerte la semana pasada de Adolfo Fernández, de 51 años, un portero del hotel y casino Caesars Palace y miembro del sindicato de la culinaria que fue diagnosticado con coronavirus después de regresar al trabajo cuando los casinos reabrieron el 4 de junio.

Sin embargo, la hija de Fernández, Irma Fernández, dijo a los periodistas que su padre había expresado su preocupación de que se enfermara.

La demanda apunta a las experiencias de los empleados de un restaurante en el Harrah’s, los valets y los porteros en las torres Signature Condominiums en el MGM Grand y los trabajadores de cocina en el Bellagio.

La demanda acusa a las propiedades de operar durante casi tres semanas sin requerir que los huéspedes usen cubiertas faciales para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria COVID-19. Busca una orden judicial en virtud de la ley federal de negociación colectiva para obligar a los centros turísticos a endurecer las medidas de seguridad.

El operador de Harrah’s, Caesars Entertainment, se negó a comentar sobre la demanda. Un portavoz de la compañía reconoció la muerte de Fernández con una declaración que no nombró a la víctima. Dijo que las autoridades no habían determinado cómo había contraído el virus y señalaron que algunos compañeros de trabajo habían sido colocados en vacaciones pagadas en auto aislamiento. MGM Resorts International, no respondieron de inmediato a los mensajes.

"Los acusados ​​reconocieron la importancia crítica del uso de cubrebocas...al exigir que sus propios empleados usen máscaras en todo momento", declara la demanda civil.

Pero a pesar de "la abrumadora evidencia de la importancia de exigir que los huéspedes cubran el rostro en áreas públicas de casinos y hoteles", dice el documento, "los acusados, junto con otros casinos y hoteles en el sur de Nevada, solo" animaron "a los huéspedes a usar máscaras faciales".

"No somos solo números. Somos familias también. Somos humanos ", dijo Sixto Zermeño, un empleado de MGM Grand desde hace 10 años que dijo que notó poco distanciamiento social y pocos huéspedes con cubrebocas antes de ser diagnosticado con COVID-19 el pasado 11 de junio.

Zermeño, de 32 años, dijo que le preocupaba infectar a sus padres y que no había visto a su hija de 9 años en varias semanas.

"Hemos sido muy vocales en cada (lugar)", dijo Argüello-Kline el lunes. Ella dijo que 19 miembros del sindicato o personas de su familia inmediata murieron a causa de COVID-19 desde que comenzó el brote en Nevada.

Steve Sisolak, gobernador de Nevada, el miércoles pasado planteó lo que había sido una recomendación de seguridad para la salud sobre los revestimientos faciales a un requisito para todas las personas en todos los lugares públicos.

"Sin camisa, sin zapatos, sin máscara, sin servicio", dijo el gobernador. "Para que Nevada se mantenga segura y abierta, debemos hacer que los revestimientos faciales sean una parte rutinaria de nuestra vida diaria".