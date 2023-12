Se incendia edificio del CCSD en Las Vegas

LAS VEGAS- Un incendio de batería se propagó en un edificio del Distrito Escolar del Condado Clark, al este del Strip de Las Vegas, el lunes 18 de diciembre.



Según funcionarios del Departamento de Bomberos, aproximadamente a las 6:04 a.m., los despachadores recibieron un informe de humo en uno de los edificios ubicados en 2832 E. Flamingo.



Cuando los bomberos entraron a la estructura, encontraron lo que describieron como “una pila de material ardiendo en llamas”. Los equipos reportaron poca visibilidad y calor moderado, según el comunicado de prensa.



Luego de sofocar la mayor parte del fuego, realizar una búsqueda primaria y sacar los escombros, los bomberos determinaron que la causa del incendio fue “una reacción exotérmica de las baterías de litio”.



Por este siniestro no se reportaron heridos. Aún no se han determinado las pérdidas materiales por este incendio.

