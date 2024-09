Reina imbatible: A’ja Wilson rompe récord de anotación en temporada de la WNBA

INDIANAPOLIS— A'ja Wilson rompió el récord de anotación en una temporada de la WNBA justo antes de la primera mitad del juego de las Aces de Las Vegas contra las Fever de Indiana el miércoles por la noche.

Wilson acertó un tiro en salto desde la línea de tiros libres con 26,4 segundos restantes en el segundo cuarto para superar la marca anterior de 939 puntos establecida por Jewell Loyd en 2023. La dos veces MVP de la liga de las Aces llegó al juego con un promedio de 27,3 puntos y 11,9 rebotes.

Terminó el juego con 27 puntos y 12 rebotes cuando Las Vegas ganó 86-75. Wilson le dio crédito a sus compañeras de equipo por ayudarla a romper el récord.

"No quiero sonar cliché cuando digo esto, pero no obtengo nada de eso sin cada una de mis compañeras de equipo en el camino. “Estoy muy agradecida de poder jugar con mujeres desinteresadas”, dijo. “Mis compañeras de equipo son el latido del corazón. Me mantienen en marcha. No consigo ningún punto sin que me pasen la pelota”.

“Así que los puntos son geniales. Siempre estarán ahí”. “Nunca voy a dejar de tirar, pero el grupo que tenemos en este vestuario es algo con lo que estoy realmente feliz de estar”.

Wilson necesitó solo 35 partidos para superar el récord del año pasado de Loyd, que lo hizo en 38 partidos. El récord anterior de Wilson era de 912 puntos, establecido en 40 partidos la temporada pasada.

Ahora tiene 956 puntos esta temporada y potencialmente podría ser la primera jugadora en la historia de la liga en llegar a 1.000 en un año.

Se perdió el partido anterior del equipo en Nueva York el domingo porque se estaba recuperando de una lesión de tobillo que sufrió contra Connecticut el viernes por la noche.

“Se siente genial, porque ahora la gente dejará de hablar de eso”, dijo Wilson. "Sentí que era algo que se demoraba, se demoraba, se demoraba, así que me alegro de haberlo logrado. Ha sido muy divertido".

A los Aces les quedan cuatro partidos, incluido otro contra los Fever el viernes por la noche.