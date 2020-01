Policía: cambios en el departamento tras masacre en Strip Las Vegas

La policía de Las Vegas ha implementado casi todas sus actualizaciones autoidentificadas derivadas de una revisión de respuesta por parte de los oficiales al tiroteo masivo en el Strip de hace más de dos años, dijo el lunes el jefe del departamento.

El alguacil de la policía metropolitana, Joe Lombardo, dijo en un comunicado que la agencia ha realizado 84 de las 93 recomendaciones descritas en una autocrítica departamental que hizo pública en julio pasado.

En vísperas de un gran espectáculo de fuegos artificiales que atrajo a más de 300,000 personas al Strip de Las Vegas, Lombardo dijo que la "revisión posterior a la acción" ha dado forma a la preparación y capacitación para futuros incidentes de eventos masivas en una región con 2.2 millones de residentes y que atrae a más de 40 millones de visitantes al año.

Los nueve elementos que no se completaron no fueron identificados y la oficial Alejandra Zambrano, portavoz del departamento de la policía, dijo que no podía decir de inmediato qué son.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas "ha abordado medidas que asegurar vidas en eventos al aire libre que se encuentran frente a estructuras de gran altura", dijo el comunicado, y "ahora hay kits de trauma en lugares de eventos grandes" para tratar a las personas lesionadas.

El departamento "también ha llenado los vacíos en la capacitación que se encontraron como parte de la revisión interna de 18 meses y abordó problemas con la comunicación por radio, entre otros cambios", dijo el comunicado.

La policía de Las Vegas suma un total de más de 3,100 oficiales jurados, en comparación con los 2,700 en el momento de la masacre de octubre de 2017 que mató a 58 personas e hirió a cientos más en un festival de música al aire libre en el Strip de Las Vegas.

Un hombre armado disparó más de 1,000 rondas con rifles de asalto por las ventanas del hotel y casino Mandalay Bay antes de suicidarse. La policía lo encontró muerto más de una hora después, después de que los agentes invadieran el cuarto por las puertas de su suite del piso 32.

La policía y el FBI dijeron que el hombre armado planeó meticulosamente y actuó solo, pero dijo que nunca identificaron un "factor de motivación único o claro" para el tiroteo. Los investigadores federales dijeron que el pistolero pudo haber buscado notoriedad.

La declaración del lunes apunta a mejoras no especificadas en equipos de emergencia, comunicaciones y capacitación. Dijo que algunas oficinas del departamento todavía estaban trabajando en acuerdos para asociarse con agencias vecinas.

La crítica departamental había pedido una planificación que involucrara a policías, bomberos, hospitales y médicos forenses.