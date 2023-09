Perro ataca a mujer en Weslaco y la envía 18 días a un hospital

La señora Zapata trabajaba entregando domicilios en Uber, pero hace unas semanas llegó a la calle Maritza, en la Ciudad de Weslaco, e ingresó a la propiedad por recomendación de la clienta.

"Ella me dijo: Mete tu carro para que bajes las cajas que yo había dejado en mi carro. Entonces yo confiada entré", comenta la mujer. Entonces, afirma que un perro la atacó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

La herida fue bastante profunda y tuvo que ser trasladada en ambulancia a la Ciudad de Harlingen. Aquí empezó la odisea.

"Pues luego, luego me salió sangre y me puse la camiseta aquí (envolviendo el brazo). Ya me fui a sentar al porche a llorar. Yo estaba gritando de dolor", recuerda la mujer mientras se agarra el brazo .

La mujer estuvo 18 días hospitalizada, ha tenido dos cirugías y la movilidad en sus dedos no es la misma. Obviamente esto ha provocado inmensos cambios.

En el momento del incidente se realizó un reporte a la policía. Sin embargo, no se tomó ninguna acción adicional por parte de las autoridades.

"Estoy muy desilusionada porque yo esperaba que se llevaran el perro y me apoyaran. Pero no. Ellos se hicieron al lado de la señora¨, comentó la mujer.

Según la señora Zapata, el animal sigue en el mismo lugar y nunca fue aislado para verificar si tenía rabia o no.