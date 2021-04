Los funcionarios de salud de Nevada están redoblando sus esfuerzos para facilitar la aplicación de las vacunas contra COVID-19 con nuevas clínicas de autoservicio en vecindarios de clase trabajadora en Las Vegas y un alcance ampliado a la comunidad hispana de Reno, para tratar de revertir la disminución de las vacunas en todo el estado.

Desde el 15 de abril, el promedio de 14 días en la cantidad de dosis de vacunas administradas diariamente en Nevada cayó de un récord de 25,331 el 14 de abril a 17,436 a partir del domingo, un 31% menos, informó el estado el lunes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Es la tasa promedio más baja de vacunaciones diarias desde principios de marzo y la primera vez que ha caído por debajo de las 18,000 desde el 10 de marzo.

"Creo que esperábamos ver esta disminución gradual de las inmunizaciones diarias administradas", dijo Karissa Loper, jefa de la Oficina de Bienestar Infantil, Familiar y Comunitario del estado. "Necesitamos trabajar más con nuestras comunidades en Nevada para garantizar la equidad, la inclusión y una amplia distribución de la vacuna".

Los funcionarios de salud dijeron el lunes que el 44.3% de la población estatal de 16 años o más ha iniciado la vacunación y el 30.5% está completamente vacunada.

Nevada promediaba menos de 2,000 dosis diarias a principios de enero, pero superó las 10,000 por primera vez el 29 de enero y superó la marca de 20,000 el 22 de marzo; desde entonces, ha estado en un aumento constante hasta que comenzó la tendencia a la baja el 15 de abril.

Los expertos en salud dicen que es difícil medir hasta qué punto la pausa de 11 días en el uso de la vacuna Johnson & Johnson afectó la asistencia a las vacunas. El estado reanudó el uso del inventario el viernes de acuerdo con las recomendaciones federales después de una interrupción temporal por un riesgo poco común de coágulos sanguíneos.

En general, las vacunas "se han ralentizado en todo el país", dijo Greg Cassell, coordinador regional de respuesta al COVID-19 del sur de Nevada. "No podemos vincular una relación numérica específica o cualquier otro factor cuantificador al problema de Johnson", dijo el viernes antes de que se levantara la pausa.

Pero el presidente de la Junta del Distrito de Salud del Sur de Nevada, Scott Black, reconoció que la reacción rara pero seria de la vacuna de Johnson & Johnson, aproximadamente 1 en 1 millón, probablemente jugó algún papel.

"Es comprensible que esto preocupe a algunas personas", dijo a los periodistas. "También estamos llegando a un punto en nuestra campaña en el que las personas que estaban ansiosas por recibir la vacuna lo han hecho".

Black dijo que ahora, los funcionarios se están acercando a grupos que podrían mostrarse reacios o indecisos, así como a aquellos que están preocupados por los efectos secundarios y obtener citas.

Loper dijo que planean una mayor cooperación con el consulado mexicano con sede en Las Vegas, que ayudó a organizar una clínica en Reno el sábado, y otros "para asegurar que los nevadenses sepan dónde y cuándo pueden vacunarse".

"Trabajaremos con nuestra universidad y otros socios para obtener más información de encuestas y comprender dónde están las dudas y qué debemos hacer para llegar a más habitantes de Nevada y llegar a ellos en lugares convenientes", dijo Loper.

MGM Resorts International trajo al jugador del Salón de la Fama de la NFL, Anthony Munoz, para organizar un evento el lunes con los empleados en el Bellagio para promover el conocimiento de las vacunas.

El distrito de salud de Las Vegas se ha asociado con Station Casinos para establecer una clínica de vacunación en su casino al noroeste de Las Vegas del 11 de mayo al 14 de junio. También está programada una clínica de cinco días en centros comunitarios y recreativos, un parque de casas móviles y un centro cívico en la ciudad minera de Searchlight, aproximadamente a una hora al sur de Las Vegas.

Estos incluyen tres códigos postales que se encuentran entre los 10 principales del condado en casos de COVID-19, a partir del 27 al 28 de abril en un centro de recreación en South Hollywood Boulevard en el código de área con la tasa más alta de casos positivos del condado Clark con 15,322 por cada 100,000 residentes.

“Queremos acercar la vacuna a los vecindarios”, dijo el Dr. Fermin Leguen, funcionario del distrito de salud. Cassell dijo que la esperanza es que el drive-thru atraiga a la gente como una opción más fácil.

El distrito de salud del condado Washoe ha experimentado una leve disminución en la demanda en su principal sitio de vacunación en Reno.

"A lo que no puedo atribuir eso es a si se debe o no a una falta de interés en la vacuna o si debido a que hay más opciones para vacunarse, estas personas se han ido a otro lugar", dijo James English, director del esfuerzo de vacunación en el norte de Nevada. Señaló que no ha habido preocupaciones, una necesidad menguante o menos solicitudes debido a la vacuna Johnson & Johnson.

“Todavía estamos llenando nuestras citas; simplemente no los estamos archivando a la velocidad del rayo que teníamos originalmente", dijo el viernes.