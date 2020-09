Dos mujeres no están incluidas en conteo de víctimas de masacre de Las Vegas

Dos mujeres que perdieron la vida en el último año no están siendo consideradas en el conteo oficial de víctimas de la masacre en Las Vegas, a pesar de que los médicos forenses han declarado sus muertes como homicidio como resultados de las heridas que sostuvieron el pasado 1° de octubre del 2017.

Kimberly Gervais y Samanta Arjune perdieron la vida el 15 de noviembre del 2019 y el 26 de mayo del 2020 respectivamente, y ambas pudieron sobrevivir tras el ataque durante el festival de música country Route 91 Harvest por más de dos años.

Sin embargo, pese al anuncio de que sus muertes habían sido consideradas como homicidio ya que sus muertes fueron resultado de las heridas que recibieron en el 2017, la policía metropolitana de Las Vegas no está incluyendo a estas dos mujeres en el conteo oficial.

La policía metropolitana es el organismo que realizó la investigación oficial de la masacre de Las Vegas y desde que se anunciaron a las 58 víctimas no se había agregado a más personas. Las autoridades no se han pronunciado sobre la decisión de no incluir a Gervais y Arjune en el conteo oficial, lo que lo dejaría en 60.

“Pues me parece que está muy mal porque todos somos víctimas”, dijo Angélica Cervantes, madre de Eric Silva, una de las 58 personas que murieron tras el tiroteo en el Strip. “Sí, sí deberían de ser reconocidos todos”, agregó sobre la decisión de la policía.

En el valle de Las Vegas el número 58 llegó a representar a la comunidad debido a la herida que dejó en el valle, sin embargo, ahora muchas personas se preguntan el porqué estas dos mujeres no han sido incluidas en el conteo oficial.