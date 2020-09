Víctimas de masacre en Las Vegas recibirán pago de $800 millones

Más de 4,400 familiares y víctimas del tiroteo masivo más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos podrían recibir un total de $800 millones en pagos de MGM Resorts International y sus aseguradoras en enero, dijeron el jueves el gigante de los casinos y los abogados.

Después de un año arreglando los detalles, Robert Eglet, el abogado que maneja el arreglo de docenas de demandas, presentó documentos solicitando a un juez de un tribunal de Nevada que aprobara negociaciones amplias que involucraran a un número asombroso de demandantes de casi todos los estados de Estados Unidos, provincias, Reino Unido, Irán e Irlanda.

La lista de víctimas línea por línea, identificadas solo por iniciales, tiene más de 170 páginas dentro de una denuncia civil de 225 páginas que busca compensación y daños punitivos de MGM Resorts. Acusa a la compañía de casinos de negligencia, muerte por negligencia y responsabilidad en el tiroteo del 2017 que mató a 58 personas e hirió a más de 850 en el Strip de Las Vegas.

Un hombre con armas de estilo militar disparó contra una multitud en el festival de música country Route 99 Harvest al aire libre desde su habitación en el hotel y casino Mandalay Bay, propiedad de MGM Resorts, durante el 1° de octubre del 2017.

La empresa no reconoció ninguna responsabilidad, pero pagará $49 millones, mientras que las compañías de seguros pagarán $751 millones, dijeron ambas partes.

Un documento separado declara el caso resuelto y solicita a la jueza del Tribunal de Distrito del condado Clark, Linda Marie Bell, que fije una fecha para presentar cualquier objeción. Bell podría programar una audiencia para el tercer aniversario de la masacre del 1 de octubre de 2017.

“Claramente, el caso se resolvió de buena fe”, dijo Eglet, hablando en nombre de sus más de 2,000 clientes y docenas de firmas legales y abogados en al menos 10 estados que inicialmente presentaron demandas y finalmente se unieron al acuerdo consolidado.

“Todo el mundo reconoció que no hay ganadores en litigios largos y prolongados con múltiples juicios en los que la gente y la comunidad reviven el evento cada vez que juzgamos un caso”, dijo a The Associated Press.

Dos hermanas que fueron rescatadas por él, acudieron al evento y agradecen que el hombre de Las Vegas les salvara la vida.

En un comunicado, MGM Resorts calificó las presentaciones judiciales como "los próximos pasos en el proceso de conciliación...acercando así a todas las partes al cierre para que la comunidad pueda continuar recuperándose".

Millones de dólares podrían destinarse a los heridos más graves y permanentes, dijo Eglet, dependiendo de factores como la edad, el número de dependientes, el tipo de lesiones, el tratamiento médico anterior y futuro y la capacidad para trabajar.

Un mínimo de $5,000 iría a cada persona que presentara un reclamo por lesiones invisibles y no buscara atención médica o terapia, dijo.

Eglet dijo que los montos desembolsados ​​serán determinados por dos administradores, la jueza jubilada de Nevada Jennifer Togliatti y el juez jubilado de California Louis Meisinger, con la ayuda de la firma legal de administración de reclamos con sede en Virginia BrownGreer.

"Esperamos que sea a finales de este año, pero mucho podría depender de las apelaciones y de la rapidez y eficacia con que los administradores puedan terminar su trabajo; tienen mucho trabajo por hacer”, dijo Eglet.

Las presentaciones judiciales de esta semana no mencionan al pistolero, Stephen Paddock, que se suicidó cuando la policía se acercó. La policía de Las Vegas y el FBI determinaron que el contador retirado de 64 años y jugador de póquer de alto riesgo planeó meticulosamente el ataque y actuó solo; teorizaron que pudo haber buscado notoriedad, pero dijeron que nunca determinaron un motivo claro para el ataque.

En varias demandas, las víctimas y las familias acusaron a MGM Resorts de no proteger a las personas durante el festival que le pertenecía o de no evitar que el atacante acumulara un arsenal de armas de asalto y municiones durante varios días antes de que abriera fuego.