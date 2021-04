Ahora todas las personas mayores de 16 años pueden realizar una cita para recibir la vacuna contra el coronavirus en el condado Clark y en todo el estado de Nevada, esto tras el anunció el gobernador Sisolak que dio el 5 de abril como la fecha para que todas las personas fueran elegibles.

“Esta ha sido una batalla tremenda, y debido al arduo trabajo de nuestro personal y socios y al apoyo del público, estamos listos para comenzar a vacunar a todos los que son elegibles”, dijo el Dr. Fermin Leguen, Director de Salud del SNHD.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Debido a que ya todas las personas pueden vacunarse y no hay suficientes dosis para vacunar a todos los nevadenses de momento, puede que las citas se acaben pronto, pero las autoridades recuerdan al público que lo sigan intentando ya que se abrirán nuevos espacios mientras estén disponibles.

De momento, las vacunas administradas en el condado Clark son las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Las tres son consideradas seguras y fueron aprobadas por la FDA para su uso en Estados Unidos.

De momento todas las personas de entre 16 y 18 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer que es la única que ha sido aprobada para estas edades.

Las autoridades de salud le recuerdan al público que se les anima a tomar la vacuna que esté disponible al momento de ir a su cita. Esto debido a que cualquiera de las tres dosis ofrece una protección en caso de contraer el coronavirus.

Aquellos interesados en programar una cita para la vacuna con el Distrito de Salud del Sur de Nevada, pueden ingresar en el siguiente enlace en donde se podrán registrar y ver más información. Las personas que quieran programar su segunda cita, pueden ingresar en este enlace.

Todas las vacunas que se están administrando en el condado Clark son gratis y no se está pidiendo ningún tipo de pago, sin embargo, en algunos lugares podrían pedir algunos datos, pero no harán preguntas sobre si se es ciudadano estadounidense o no.

Más información sobre el COVID-19 en el condado Clark, incluidas actualizaciones de casos, clínicas de vacunación y recursos disponibles, está disponible en el sitio web del Distrito de Salud del Sur de Nevada en www.SNHD.info/covid.