Maroon 5 extiende su residencia en Las Vegas hasta marzo de 2025

LAS VEGAS-La banda Maroon 5 tendrá ocho fechas más de conciertos en marzo de 2025.

En este sentido, en 2025 la agrupación liderada por Adam Levigne se presentará en el Dolby Live en Park MGM los días 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21 y 22 de marzo.

En lo que resta de 2024 se presentarán en el mismo escenario por seis fechas más: 2, 4, 5, 9, 11 y 12 de octubre.

"¡Vegas, baby! Nos complace anunciar que agregaremos más fechas a nuestra residencia en Las Vegas, que se realizará en marzo de 2025. Las entradas saldrán a la venta el viernes a las 10 a. m., hora del Pacífico", se pudo leer en las redes de la banda.

Durante su residencia, Maroon 5 deleita al público con éxitos como "Sugar", "Girls Like You" y "Moves Like Jagger".