Gobernador Lombardo no firmará proyecto de ley que restablece la limpieza diaria en hoteles

LAS VEGAS.-El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, expresó que vetará el proyecto de ley SB 360, que propone el restablecimiento de la limpieza diaria en los hoteles de Las Vegas.

En este sentido Lombardo instó a los legisladores de Nevada a abandonar el debate sobre este proyecto, también conocido como "Ley de Seguridad Hotelera", la cual cuenta con el apoyo de la senadora estatal republicana Lori Rogich.

"Al revisar la SB 360, he concluido que esta propuesta no difiere de la ley que se repitió en la última sesión de forma bipartidista. Además, no veo ninguna razón válida de política pública para restablecer los requisitos de limpieza de habitaciones durante la era de la COVID-19 en Nevada y, por lo tanto, dado el tiempo limitado que queda en esta sesión, insto a la Legislatura a que desestime este proyecto de ley, ya que no lo firmaré", dice un breve comunicado publicado en las redes sociales de Lombardo.

El proyecto de ley rechazado por Lombardo estipula, además de la limpieza diaria, contempla una inspección visual cada dos días, con multas de parte de las autoridades sanitarias que oscilarían entre $500 y $1,000 dólares por cada infracción.

Este veto de Lombardo aviva la controversia que generó en mayo de 2023, cuando promulgó el proyecto de Ley SB441, que eliminó de un plumazo la limpieza diaria en los hoteles y casinos de Las Vegas.

Desde ese momento el Sindicato de La Culinaria rechazó esta ley, ya que la limitación de la limpieza significa menos horas de trabajo para las mucamas en los hoteles.

Además de lo laboral se le suma el tema de insalubridad, que podría afectar a los huéspedes que se alojan, así como a los propios trabajadores de los hoteles.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada ha informado en reiteradas ocasiones que a sus despacho han llegado múltiples quejas de chinches en varios hoteles del Strip de Las Vegas.

Según los registros del Distrito de Salud se han reportado quejas en el Caesars Palace, The Venetian, Palazzo, Oyo, Resorts World, Sahara, Marriots, Trump, Platinum, Harrahs, Treasure Island, Linq, Planet Hollywood, Circus Circus, Tropicana, MGM, Bally's, New York y Bellagio.

La Clínica Mayo reseña en su portal web que los chinches son pequeños insectos chupadores de sangre de color marrón rojizo y sin alas.

Pero con los chinches no termina la preocupación. Otros desagradables animales se han hecho presente en habitaciones de hoteles.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada emitió una alerta al respecto

Tal como es el caso de una familia que se alojó en el Hotel New York-New York y el 10 de agosto de 2023 interpuso una demanda por presuntamente encontrar un murciélago en su habitación.

Según el documento judicial, la demanda de Marcus Rucker contra el mencionado hotel, exige compensación por daños por gastos médicos pasados y futuros que excedan los $15,000.

De igual forma, Rucker demanda por "daños por dolor y sufrimiento y pérdida del disfrute de la vida que excedan los $15,000", así como "daños generales, emergentes y especiales por un monto superior a $15,000".

Se reclama indemnización por "salarios pasados perdidos, pérdida de consorcio y tiempo perdido de trabajo y escuela por un monto superior a $15,000, así como los honorarios de los abogados y costos asociados con la presentación de esta acción".

