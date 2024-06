Las Aces sacan a Tiffany Hayes del retiro para intentar conseguir tercer título de la WNBA

HENDERSON— En su búsqueda por conseguir un tercer título consecutivo de la WNBA y al mismo tiempo hacer frente a una alineación con menos jugadores, las Aces de Las Vegas sacaron a la ex All-Star y anotadora de dos dígitos de su carrera Tiffany Hayes del retiro el viernes.

Hayes fue titular en los 40 partidos de las Connecticut Sun la temporada pasada, promediando 12,1 puntos en un equipo que perdió en las semifinales de los playoffs ante las Liberty de Nueva York. Anotó 15 puntos en la derrota eliminatoria del cuarto partido.

Aunque se retiró después de la temporada, Hayes encontró difícil dejar pasar la oportunidad de unirse a la alineación repleta de Aces.

"Unirme a las Aces será muy emocionante para mí", dijo Hayes en un comunicado. "Estoy agradecida de que estén dispuestas a trabajar conmigo mientras me sumo de cabeza a una nueva era en mi vida. Será agradable experimentar la Costa Oeste y esta organización mientras me uno a ellas en el camino hacia otra temporada ganadora. No tengo dudas de que se está gestando algo especial y yo soy solo otro gran ingrediente que se agrega a la mezcla”.

Queda por ver cómo utilizarán las Aces a Hayes, de 5 pies y 10 pulgadas.

Jackie Young ha estado fuera de la posición de base debido a la ausencia continua de Chelsea Gray, quien se lesionó el pie izquierdo en las Finales de la WNBA de la temporada pasada. Pero Young se ha destacado hasta ahora esta temporada en esa posición, llegando al juego del viernes en Atlanta con un promedio de 21.8 puntos, 8.2 asistencias y 5.4 rebotes.

Hayes jugó sus primeras 10 temporadas para las Dream y fue All-Star en 2017 y seleccionada para el primer equipo de la liga en 2018. Ha promediado 13.6 puntos en su carrera.

“Tiffany es una competidora feroz con una mentalidad ganadora”, dijo la gerente general de las Aces, Natalie Williams, en un comunicado. “Una veterana astuta que será una gran incorporación a nuestro equipo”.

El puesto en la plantilla quedó vacante después de que las Aces renunciaran a la base novata Dyaisha Fair el domingo, dejando solo a Kate Martin, de la clase del draft de este año, en la plantilla actual. Martin ha anotado 21 puntos en los últimos dos partidos, acertando 5 de 10 triples.

Las Vegas también cuenta con Elizabeth Kitley, que está fuera este año tras romperse el ligamento cruzado anterior a finales de la temporada en Virginia Tech.