Llega a Las Vegas la pistola que le salvó la vida a Al Capone

LAS VEGAS - Fue en un patio de escuela donde aprendió que su apellido tenía peso, cuando una niña la señaló con el dedo y ordenó a los demás chicos que la siguieran.

"Vamos. Es una Capone", dijo la niña.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Diane Capone Pette es la nieta de Al Capone, uno de los mafiosos más notorios de Estados Unidos, apodado "Caracortada" por una cicatriz que le quedó de una pelea. Su legado en la opinión pública está marcado por la violencia, el tiempo en prisión y el crimen. Su reinado sobre la mafia italoestadounidense de Chicago, que comenzó en la década de 1920, ha inspirado decenas de programas y películas, entre ellas, "Scarface", de 1983, protagonizada por Al Pacino.

Pette afirma que, en casa, Capone llevaba una vida muy diferente.

"No era unidimensional. Era un hombre multifacético", dijo Pette a The Associated Press. "Parecía tener la capacidad de ser bastante despiadado y agresivo" y, por otro lado, señaló, "también era un hombre increíblemente amoroso y leal con su familia y amigos".

El público podrá dar un raro vistazo a esa parte de la vida de Capone en una nueva exposición, "The First Public Enemy", que se inaugura el miércoles en el Museo de la Mafia, en el centro de Las Vegas. Por primera vez, los visitantes podrán ver de cerca el arma personal favorita de Capone y una breve película casera filmada por el propio jefe mafioso en 1929.

Tras la muerte de Capone en 1947 por causas naturales, sus pertenencias permanecieron con su familia durante décadas. Primero, con su esposa e hijo, y luego, tras sus muertes, con sus cuatro nietas. Dos de ellas, incluyendo a Pette, todavía están vivas.

Pette, de 81 años, y sus hermanas subastaron algunos de los objetos de su abuelo hace unos años. Temían que pudieran perderlos debido a los incendios forestales que son comunes en California, donde ahora viven, o que los artículos se perdieran o que fueran olvidados después de sus propias muertes.

Uno de sus objetos heredados más preciados era el arma favorita de Capone, una pistola Colt 1911 de calibre .45 que fue popular durante la Primera Guerra Mundial.

"Él decía que era su novia; nos referimos a ella como si fuera una persona", indicó Pette.

Según la tradición familiar, la pistola adquirió su propia identidad como una fiel compañera de Capone, a la que se atribuye haber salvado al mafioso más de una vez.

"Ella lo salvó, y por eso era muy especial para él y muy especial para nosotros", contó Pette.

Geoff Shumacher, historiador y vicepresidente de exposiciones y programas del museo, dijo que las piezas de la colección de la familia Capone son únicas. La mayoría de los artículos ya subastados por la familia llegaron a manos de coleccionistas privados, indicó, y agregó que "esta es una porción de la vida que no se puede obtener en ningún otro lugar excepto el museo".

En 1929, unos años antes de que Capone fuera condenado por evasión fiscal federal y enviado a prisión durante siete años, filmó una breve película casera en su mansión frente al mar en Miami.

Capone está detrás de la cámara y nunca aparece en la película muda en blanco y negro, pero muestra un día con amigos en la piscina y en un barco. Dos de esos amigos son los mafiosos Lucky Luciano y Frank Costello.

El Museo de la Mafia tiene la única copia física de la película casera de 12 minutos y 20 segundos, capturada en 16 milímetros. En el museo se reproducirá una versión más corta del filme.

En ella, Luciano aparece en el trampolín más alto sobre la piscina con una toalla alrededor del cuello, mientras Costello está sentado en el borde, mirando cómo la gente salta al agua. Más tarde, suben a un barco, y las imágenes de Capone captan a Luciano y Costello sentados uno al lado del otro, sonriendo.

Tras salir de prisión en 1939, Capone se retiró de la vida de crimen y pasó sus últimos años en su mansión de Miami.

Pette tenía 3 años cuando murió su abuelo, pero algunos de sus primeros recuerdos son con su "papá". Ambos cumplían años en enero, con pocos días de diferencia, y ella recuerda estar sentada en su regazo mientras soplaban juntos las velas de su pastel.

Su último y más vívido recuerdo de él fue justo antes de su muerte. Capone estaba enfermo y en cama, y el padre de Pette —el único hijo de Capone— la colocó en la cama para despedirse.

Pette besó la mejilla de Capone y su abuelo le dijo: "Te amo, nena".

"Esas fueron las últimas palabras que me dijo", recordó Pette.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.