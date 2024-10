Estos son los eventos gratuitos de Halloween de Las Vegas

La diversión empieza con el Barktoberfest, que se efectuará el sábado 5 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el Veterans Memorial Community Center.

LAS VEGAS-En octubre la locura por los espantos y dulces de Halloween se apoderan de la ciudad de Las Vegas con una veintena de eventos para disfrutar en familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Las actividades gratuitas y de bajo costo en ocasión al Halloween se realizarán del 5 al 31 de octubre.

La diversión empieza con el Barktoberfest, un evento gratuito para todas las edades que se efectuará el sábado 5 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el Veterans Memorial Community Center.

Este evento incluirá un desfile y concurso de disfraces para perros, oportunidades para tomar fotografías, cursos de agilidad y truco o trato para mascotas.

"Se entregarán premios al mejor dúo o grupo, al disfraz más original, al más lindo, al más divertido y al más aterrador. Las mascotas deben llevar correa", se lee en el comunicado de prensa de la Ciudad de Las Vegas.

Llame al 702.229.1100 para obtener más información.

A partir de las 6:00 p.m. del viernes 11 de octubre, se llevará a cabo el Ward 2 Trunk or Treat & Halloween Movie in the Park en el Bruce Trent Park, 8851 Vegas Drive.

Lleva a tu familia disfrazada para disfrutar de la película “Hocus Pocus” bajo las estrellas.

Cuando caiga la noche del viernes 18 de octubre comenzará el evento de Halloween y película en el parque del Distrito 4.

La cita es el Centro comunitario/YMCA de Durango Hills, a partir de las 6:00 p.m.

"Trae a la familia disfrazada para disfrutar de un paseo gratuito para pedir dulces, música de DJ, dulces, obsequios (hasta agotar existencias) y la película animada "Coco" bajo las estrellas", agrega el comunicado.

El Hallo-Clean The Streets será el sábado 19 de octubre, de 9 a 11:00 a. m. El punto de encuentro es el estacionamiento del edificio John E. Carson y Downtown Alley en 120 S. Sixth St.

"Disfrázate y únete a los Servicios Vecinales de la ciudad de Las Vegas y a la organización sin fines de lucro Caridad en esta tercera limpieza anual del centro de la ciudad! Cada participante disfrazado recibirá un boleto de rifa y participará para ganar un premio".

Para obtener más información, llame al 702.229.2179 o envíe un correo electrónico a vacosta@lasvegasnevada.gov.

El miércoles 23 de octubre llégate al Cimarron Rose Community Center para el evento Cimarron Rose Halloween Spooktacular.

Disfruta de un evento de Halloween seguro con juegos de carnaval, paseo de cupcakes, castillos inflables, laberinto embrujado, premios de rifa, música, cabinas de selfies y más. Los niños de hasta 13 años están invitados a disfrutar de trucos y dulces y juegos de carnaval.

El Mirabelli Trunk or Treat será el jueves 24 de octubre, de 5 a 9:00 p.m. en el Mirabelli Community Center & Park.

Habrá castillos inflables, carpa sensorial embrujada, juegos de carnaval, paseo de cupcakes y baúl de dulces para niños de hasta 13 años.

Ese mismo día, jueves 24 de octubre, será el Festival de otoño gratuito, de 5 a 8:30 p. m., en East Las Vegas Community Center.

Únase a sus vecinos para un fantástico festival de otoño, donde el encanto de la temporada cobrará vida. Prepárate para disfrutar de un hermoso huerto de calabazas y juegos emocionantes para todas las edades.

Para obtener más información, llame al 702.229.1515.

La película animada "Coco", así como de música de DJ y refrigerios ligeros son el atractivo especial del evento Wards 4 & 6 Movie in the Park, que se llevará a cabo el sábado 26 de octubre, en el Huckleberry Park, a partir de la 6:00 p. m.

¿Quién dice que Halloween es sólo para los niños? Para los mayores de 50 años habrá un concurso de disfraces de Halloween el jueves 31 de octubre, a partir de las 2:30 p. m. en el Centennial Hills Active Adult Center. Para más información: 702.229.1702.

El día de Halloween, el 31 de octubre, será el Stupak Trunk or Treat, de 5:00 a 7:00 p. m. en el Stupak Community Center.

"Los niños de 3 a 12 años pueden pedir dulces en el Trunk-or-Treat de Stupak y en el nuevo Pumpkin Patch. ¡Use sus disfraces, traiga su bolsa de golosinas y manténgase a salvo en la noche de Halloween!". Información: 702.229.2488.

El Carnaval de Halloween Safe Night también será el jueves 31 de octubre, de 5:00 a 8:30 p. m. en el Doolittle Community Center and Adjacent Park.

Toda la familia podrá disfrutar de juegos mecánicos gratuitos, juegos infantiles, bungie jumping, pared de escalada, pasillo embrujado, autos clásicos y concurso de disfraces.