Decenas de personas se manifiestan en el Strip por muerte de George Floyd

Más de 400 personas se manifestaron en el Strip de Las Vegas el viernes por la tarde pidiendo reformas policiales tras la muerte esta semana de un hombre negro asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis.

La creciente multitud se reunió en medio de un calor de tres dígitos frente a las fuentes inactivas del hotel y casino Bellagio sosteniendo carteles y cantando "¡No hay justicia, no hay paz!" y "Las vidas de los negros importan", mientras los autos que pasaban tocaban la bocina. Más tarde comenzaron a caminar hacia el norte del Strip de Las Vegas frente a los casinos aún cerrados.

La manifestación fue en memoria de George Floyd, quien falleció el lunes por la noche luego de que un video lo mostrara suplicando por aire durante varios minutos mientras un oficial de policía de Minneapolis se arrodillaba sobre su cuello. Un fiscal de Minnesota acusó el viernes al oficial de policía de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado.

Britney Bautista, una joven de 15 años de Las Vegas con un cartel que decía "Black Lives Matter", dijo que asistió "para obtener justicia" para Floyd y "las personas que mueren y que no deberían morir". "Todos tenemos el mismo color de sangre", dijo. "¿Por qué el color de la piel debería marcar la diferencia?".

Dom Taylor, un joven de 22 años de Las Vegas, entregó folletos con pautas que detallaban a los manifestantes sus derechos si la policía los arrestaba o los detenía. "Queremos reconocer las fallas en el sistema contra nuestros hermanos y hermanas minoritarios", dijo.

Mientras comenzaba la manifestación el viernes por la tarde, tres oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas se acercaron a la multitud, se presentaron y les dijeron a los manifestantes que los oficiales estaban allí para asegurarse de que todos estuvieran a salvo y dijeron que apoyaban el derecho del grupo a protestar.

"Creo que nuestra comunidad se ha mantenido por delante de estas cosas", dijo Roxann McCoy, presidente de la NAACP en Las Vegas, organización que abogó por las reformas policiales en Las Vegas tras la muerte en mayo de 2017 de Tashii Farmer Brown, quien murió después de ser puesto en un estrangulamiento policial.

"Solo se sabrá si se aprende algo, si se enfrenta nuevamente la misma situación y responden de manera diferente", dijo McCoy a The Associated Press. "Tratamos de aprender del pasado para no cometer los mismos errores".

El agente en la muerte de Brown, Kenneth Lopera, fue despedido y enfrentó cargos criminales, incluido homicidio involuntario, que luego fueron retirados después de que abogados y representantes del sindicato de Lopera presentaron evidencia de que Brown murió de un paro cardíaco e intoxicación por metanfetamina.

La policía de Las Vegas se sometió a una revisión por parte de la Oficina de Servicios de Policía Orientada a la Comunidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2012 e hizo cambios basados ​​en hallazgos y recomendaciones después de críticas ante un patrón de tiroteos policiales y uso de la fuerza.